大S遺產及子女何去何從 S媽若做漏一點恐難上戰場

台灣女星大S（徐熙媛）本月初猝逝，其遺產繼承處理及為前夫汪小菲誕下嘅一對子女撫養權仍未解決，不過依照《民法》規定，大S過世後，一對子女監護權就會移轉到汪小菲；遺產扣除夫妻剩餘財產差額後，由現任配偶具俊曄及一對子女各分1/3，但汪小菲若成為子女監護人，未來遺產分配恐有爭議。為此，汪小菲大前日（20日）已抵台灣，傳出要處理家務事與官司，而大S媽媽則於日前曾喊話要「上戰場」，被猜測將同汪家法律上「開戰」。不過有律師透露，除非S媽取得具俊曄授權，否則恐難上戰場。

本月13日凌晨，S媽公開發聲：「不信正義換不回，我要上戰場、給我加油吧！」對準大S前夫汪小菲開戰，爭取S家權益。台灣律師簡大為日前上節目分析大S遺產問題，佢表示大S嘅繼承人係具俊曄及兩個孩子，對於S媽喊話開戰一事，佢坦言由於S媽唔係繼承人：「除非S媽可以拿到具俊曄的授權，否則她連上戰場的資格可能都沒有。」

另一方面，汪小菲先前被傳還欠大S房貸、借款等約2.5億元新台幣（約5,900萬港元），簡大為透露，如果將呢筆錢討回來，具俊曄同兩個孩子會各得3分之1，然而因為汪小菲仍有監護人身份，因此其中嘅3分之2（約1.67億新台幣、即約4,000萬港元）可能仍會掌握喺汪小菲手中。