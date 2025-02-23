張敬軒演出被騷擾疑台上發火　本尊還原事實：過分解讀

歌手張敬軒今日（23日）到銅鑼灣出席活動，更即席揮毫寫上「再想健康」四個大字。原來他平時都有「操」開，笑言男人最緊要支筆同有墨水，又言練字有助使人心情平靜，又指最近發現手寫願望是比較容易實現，例如近日他就寫了一個清單，上面列明了想做的事和想要跟甚麼人合作，寫完之後亦都真的好快有機緣出現，有一位國際知名的音樂人要為他製作音樂：「佢都喺我個list入面，仲要咁啱得咁蹺佢又返嚟香港，咁我哋就一齊飲嘢，成件事好神奇，佢係突然出現。」

提到他昨晚擔任王菀之音樂會嘉賓，預告今晚亦會同樣任表演嘉賓，他形容王菀之是香港好有代表性的藝人，集藝術、音樂和表演於一身的全方位藝術家，再加上她入行20年了，所以她的音樂會好有觀看性。

提到昨晚王菀之演唱會上有現場觀眾突然亂叫大嗌，影響了整個音樂會氛圍，被網民批評，對此張敬軒表示觀眾來自不同地方，作為表演者亦都明白不是很多人會懂得交響音樂的禮儀，同時他亦自我檢討表示大家是否覺得他和王菀之在一起就是搞笑，所以有理由相信有小部分觀眾是誤會以為他們是在搞笑，不過其實不是，而王菀之的音樂會亦是藝術含量很高的演出，所以相信經過昨晚的事情，今晚的觀眾會有所改善。

問到有沒有影響到他在台上培養情緒？他就指被觀眾過分解讀：「我見有觀眾話我好嬲，但其實我冇，因為我都有幾次舞台劇嘅經驗，變咗喺台上我哋可以屏蔽晒舞台以外嘅嘢，其實我都唔係好為意到原來有咁多人大叫。」又言因為王菀之氣場能量很大，可以邊哭邊唱歌，但他自己就不能，再加上自己始終是嘉賓身份，沒有理由喧賓奪主，喊得仲勁過主角：「不過佢話唔緊要，唱唔到就唱唔到，因為喊到唱唔到都係表演嘅一部分，所以我決定今晚盡情的釋放。」張敬軒又指與王菀之這20年來有好多回憶，指以前2人在環球唱片公司的時候是日對夜對，曾經一齊去過新加坡、美加、馬來西亞等地演出，亦曾試過嘈大交搞到身邊同事覺得好尷尬，嘈完之後仲要手牽手出來唱歌，亦經歷過望住糧單緊絀生活的日子，所以2人有好多經歷，而這些經歷亦是令到他昨晚音樂會些情緒激動的原因。

提到英皇為藝人舉辦生日會，張敬軒透露英皇每個藝人每月都有生日會，而今次由於自己以及其他藝人都放假，所以就幾個藝人夾埋一齊慶祝，張敬軒又大讚主席楊受成與其太太對旗下藝人好好，每逢生日都會收到一大束花，大時大節又會收到禮物，亦會收到老闆親手手寫卡片，形容英皇是好有家庭觀念的公司，對每位藝人都視如子女。

提到張敬軒與韓國男子團體成員Super Junior的圭賢合唱《隱形遊樂場》，圭賢之後更在網上公開為歌詞標註韓文拼音的過程的影片，令張敬軒好感動，他又指自與圭賢合作完後，發現對方過嚟開show雖然只帶了約20工作人員，而演唱會燈箱亦沒有雷射，沒有爆破，沒有機關，但是整場騷就是很有品味，很漂亮，又言之後亦都約定好會去首爾見圭賢，亦可以協商合作出歌，問到想打入韓國市場？他就笑言：「咁容易咩，去食吓燒肉先。」又指現階段想學習更多新事物，因為之後的演出都想自己統籌。