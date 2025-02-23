本日日本：Hello Kitty加上Monchhichi雀斑　最強可愛聯乘？

可愛度爆錶的夢幻聯乘來了！高島屋大阪店於2月26日至3月11日開設期間限定店「Let's go Monchhichi TOWN」，發售Monchhichi與Hello Kitty攜手推出聯名商品，粉絲們絕對不能錯過！Monchhichi自1974年誕生以來，憑藉其招牌的奶嘴姿勢和臉上的小雀斑，俘獲了無數粉絲的心，今次與Hello Kitty的聯名系列便將兩者的特色融合起來，例如Monchhichi戴上了Hello Kitty的貓耳和蝴蝶結，而Hello Kitty則增添了Monchhichi標誌性的小雀斑，萌度倍增！此外，還有兩者互換造型的系列，Monchhichi穿上Hello Kitty的毛毛裝，Hello Kitty則換上Monchhichi的經典造型！除了Monchhichi和Hello Kitty，今次的聯名系列還加入了Monchhichi的孩子Baby Chichi，以及Hello Kitty的好朋友Tiny Chum，陣容更加豐富。除了公仔，限定店還推出了一系列周邊商品，包括Monchhichi和Hello Kitty的雙角色吊飾、鎖匙扣等，設計精緻又實用。店內更會發售Monchhichi的獨家原創商品，讓粉絲們一次過滿足所有願望！每件商品數量有限，2月26日10:15am~3:15pm時段需提前預約才能入場。