王敏奕拍《新聞女王2》冇壓力　與老公習慣公私分明

藝人王敏奕、喉嚨不適的米雪、杜燕歌及《看我今天怎麼說》演員吳祉昊等，今晚（23日）出席《看》片慈善首映活動，吳祉昊更揚言如票房理想，將會表演Hip Hop謝票。

專程來支持的王敏奕自言老公曾國祥貴人事忙未有同行，不過近期自己亦影視雙忙，現時正拍攝電影中，只是詳情未可透露：「文戲多，冇性感戲，但角色都有挑戰性，要素顏演出，同埋劇情依家好Hit嘅。」

至於3月中就緊接開拍無綫新劇《新聞女王2》，慶幸影、視工作沒有重疊，可以專心一意演好每個角色，她說：「如果兩部戲疊住拍，除咗頭髮長，短較難就，都會影響投入度，不過導演如果真係要揀我都可以嘅，要夾好期囉，暫時都未有呢個情況出現。」

她又大讚《新2》劇情吸引，雖然同是演傳媒角色，但每個角色都有進化性，會帶給觀眾不一樣的感覺，賣花讚花香謂：「上輯劇情精彩，今次都好精采，劇情好有追看性。（佘詩曼話劇本要集集追。）係呀，我都問編劇幾時有新劇本，因為好似追小說咁好想睇落去囉。」

問到可有向導演老公曾國祥問演戲意見？她說和老公習慣公私分明，只會在遇上問題時才諮詢老公意見，況且工作上問題還是詢問合作的工作團隊較好，她說：「因為同一個Team有共同感覺。」

她又說拍《新2》劇暫時未有壓力，自認是緊張大師，曾試過因壓力大而睡眠質素差：「失眠，兩個鐘醒一醒，每日瞓唔夠3個鐘，同埋皮膚差，好似出疹咁一粒粒，但今次興奮多過緊張。」

另外，今年入行50周年的資深演員杜燕歌離開服務逾30年的無綫，他強調和無綫是開心分手：「無綫對我好好，加咗兩次人工，可能電視台缺我呢種年齡嘅演員，不過我想轉吓跑道，想試吓唔同嘅嘢，好似拍啲飲食或深度旅遊嘅節目，人人有工開又賺到錢，仲可以幫到人，不過有啱嘅劇本都會可返無綫拍劇。」他又說太太韓馬利現時身體非常好，不介意夫妻檔演出，但要先視乎劇本，亦不想太刻意演夫妻，至於深度遊拍攝就不預太太，因怕太太辛苦，且外景較污糟。