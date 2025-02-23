鈴木聖　火辣「套」女郎

仲記得「愛自己，愛別人，要有一套」呢句宣傳口號嗎？做個盡責任嘅男人，有時真係唔可以太環保，而要說服頑固嘅男士使用安全套，出動美人計可能係最有效嘅方法，今日為大家介紹嘅寫真女優鈴木聖，絕對有能力擔此重任！

得償所願

2019年正式投身寫真界嘅鈴木聖，今年24歲，相貌端莊正派，得到唔少廣告商嘅垂青，而喺最近就獲得某知名安全套品牌委任為第16代宣傳大使。翻查紀錄，呢個宣傳大使一向鍾意搵知名寫真女優擔任，聖妹嘅師姐今野杏南同清水愛里都曾經做過。據聞，聖妹喺清水愛里擔任第12代宣傳大使嗰陣，就同經理人公司表明有興趣接任，經過多番爭取，終於得米。查實聖妹真係好着緊呢個機會，所以對品牌嘅產品瞭如指掌，就連製造安全套所使用嘅物料都噏得出，可見背後花咗一番準備功夫。

靚偈宅女

自言係一名典型宅女嘅鈴木聖，之所以走去拍寫真，係受漫畫雜誌所啟發。話說聖妹平日好鍾意留喺屋企睇動漫，屋企收藏嘅漫畫超過6,000本，當年因為成日見到人氣女優武田玲奈登上漫畫雜誌嘅封面，好想自己有朝一日同對方一樣做藝人拍寫真，於是走咗去選美，結果獲藝能事務所賞識同招攬。講真以聖妹嘅樣貌同身材，確係寫真界不可多得嘅人才，有人見佢咁好波又鍾意睇打鬥漫畫，仲送咗個「戰鬥漫畫Body」嘅稱號畀佢。另外，聖妹仲好鍾意砌模型，粗略估計屋企有成200款模型，真係好誇張！

Profile

出生地：日本千葉縣

年齡：24歲

身高：5呎5吋

三圍：34-23-34

鈴木聖鍾意睇動漫、砌模型、玩彈珠機，嗜好多多，登入其社交網，就可以知多啲佢嘅生活點滴，仲會搵到唔少靚相添！