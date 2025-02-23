誘人戀Cook　享性福

熱戀中嘅男女一齊煮幾味，感覺何其浪漫！更何況煮嘢食嘅英文「Cook」，好易令人聯想起性話題，甚至產生飢渴感呢！

Cook The Clam 唔係煮蜆

「Clam」係蛤蜊咁解，亦即係廣東人口中嘅蜆，之但係煮蜆嘅英文「Cook The Clam」，原來隱含女性自娛嘅意思，係咪估佢唔到呢！同樣地，「Cook Cucumbers」一方面可以解作煮青瓜，但亦可以當情色俚語嚟用，意指男士玩手作仔。

講起自娛，目的就係為咗追求一刻嘅高潮，翻查資料，美國加州婚姻和性研究中心曾發現一位女士可以喺一個小時內出現134次高潮！但對方並非透過性行為而獲得高潮，而係患上一種名為「持續性生殖器障礙」嘅疾病所致。

Cooking Chef 另類入廚樂

情到濃時，究竟你最鍾意喺屋企邊處曳曳？睡房？浴室？客廳？美國有調查指當地有唔少男女都視廚房為家中性地，而有性學家表示，最適合嘅體位莫過於「Cooking Chef」呢一招。玩法唔複雜，首先女方瞓喺餐枱上，臀部稍為凸出枱邊，擺出一副「任君品嘗」嘅姿勢，之後男士只要校啱角度，就可以進行活塞運動，期間仲可以目睹女方欲仙欲死嘅神情。如果廚房冇餐枱，喺飯廳進行都可以，但前提係張枱要夠實淨。

《Cooking With Kayden Kross》脫后騷哥利

入得廚房上得床，呢種女人最易贏得男士歡心，若然係樣靚身材正嘅脫界天后，就更加吸引！唔信？咁就要睇吓Digital Playground喺2012年推出嘅《Cooking With Kayden Kross》。影片由Robby D.執導，除咗有脫界天后Kayden Kross領銜主演，仲搵嚟Charley Chase、Gracie Glam同Riley Steele呢幾位天后級脫星助陣。呢班索女唔止會喺片中展示出色床技，仲會齊齊煮飯仔添！雖然唔知佢哋煮出嚟嘅食物有幾好味，但呢套四仔嘅銷量相當好，仲喺多個四仔頒獎禮獲獎。至於女主角Kayden Kross喺近年轉做導演，執導過好幾套人氣作品，更連先後喺AVN、XBIZ等頒獎禮上獲得年度最佳導演獎。

烹飪課變大亂鬥

男士參加烹飪班實屬正常，但如果班內只得一位男生，而同班女生統統係異常飢渴嘅人妻，想唔想知道男生會有乜嘢下場？咁就咪錯過由Hunter喺2023年推出嘅AV作品《我參加嘅烹飪課程班內竟全係年輕人妻，而我係唯一嘅男人》。劇情好簡單，話說如月夏希、望月彩花、椎菜咲瑠、竹內夏希呢4位巨乳人妻走去學烹飪，但發現班內有一位男學員，唔知係咪對得爐頭耐，慾火不斷飆升，竟然喺課堂上嚟一場5P大亂鬥。全片以主觀角度拍攝，AV迷可以第一身角度，感受一下同成班巨乳女優曳曳嘅過程！