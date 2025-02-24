【是日通勝】

農曆正月廿七

乙巳年 戊寅月 甲子日

吉時：凌晨3時至5時、上午7時至9時、下午1時至3時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、晚上9時至11時

宜：祭祀、出行、動土

忌：開倉、問卜、入宅

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：20、17、29

幸運顏色：綠色、青色

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：意中人出現，放膽表白，有望迎來好姻緣。

金牛座：不夠主動是大忌，易令感情問題日趨惡化。

雙子座：財運升幅顯著，在投資方面有望獲得甜頭。

巨蟹座：財運稍遜，做人勿太自私，要多為人設想。

獅子座：塞翁失馬，焉知非福，面對得失勿太執着！

處女座：出現令你驚喜的艷遇，可度過愉快的一天。

天秤座：從工作中獲得滿足感，但要避免得意忘形。

天蠍座：待人接物勿太自我中心，要顧及別人感受。

人馬座：笑多一點可改善運勢，遇上麻煩也不用怕。

山羊座：愛情運的升勢非常強，單身者要好好把握！

水瓶座：讓自己做些感興趣的事，可迎來充實一天。

雙魚座：感情關係出現小風波，坦誠溝通就能平息。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）蛇 桃花旺

（跌）馬 易漏財

鼠：和氣生財，小心處理同事之間的分歧。

牛：話頭醒尾，能靈活處理工作上的難題。

虎：做事用心又細心，事業發展將會受惠。

兔：整體運勢一般，不要忽略家人的需要。

龍：感情關係現危機，有可能被伴侶厭棄。

蛇：表現自己的優點，容易吸引異性注意。

馬：是日沖煞，身心疲憊，非常容易漏財。

羊：事業與財運上升，專注工作會有得着。

猴：有望一展所長，要抓住機會加把勁啊！

雞：多勞多得，努力工作就會有滿意報酬。

狗：工作狀態不太好，遇到難題容易退縮。

豬：財運稍遜，要保持警覺性，提防騙子。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

照顧好自己 世界才會屬於你

立春已過，春是四季之始，一年之計在於春，人人都希望所求皆得所願，所盼皆得所期。

最近有好多朋友跟我說聽到甚麼傳聞，包括日本7月會有大地震等所謂預言，好多負面訊息滿天飛，卻沒有實質證據支持。

世界怎樣變，最緊要先按自己的八字密碼做好每年規劃。為甚麼有些人喜歡找高手批流年運程，不是已大批了嗎？那是因為這些朋友認同易經文化，認同華夏文化中的玄學，繼而找出玄機，懂得趨吉避凶，布陣行事。不像一些人經常說，我不信批命，是迷信，因而錯失了我們祖先智慧，等於一些媒體做完玄學節目，為保護自己出免責聲明，稱節目內容非精密科學。

又舉一例，我們的儀容狀態就是最好風水，但某些人當聽到「風水」兩個字就視之為迷信。俗語有云：「先敬羅衣後敬人」，一個人呈現出來的外在狀態、衣着打扮，配搭自己的五行顏色，真是好重要，是我們最好的流動風水，人生最大的增運捷徑，是好好打扮自己，因為言語壓君子，衣冠鎮小人。

先敬羅衣後敬人，先敬皮囊後敬魂，你的形象是非常重要的，一定要走在你的能力前面，不然你的能力很容易被人低估。人可以有霉運，但絕不可以有倒霉形象，每天要保持衣衫整潔，像處於人生巔峰似的。