麥克華堡為《高空殺機》導演米路吉遜剃頭演出

美國男星米路吉遜（Mel Gibson）演而優則導的電影作品都大受歡迎，包括史詩古裝片《驚世末了緣》（Braveheart）、《亞波卡獵逃》（Apocalypto）、耶穌傳記片《受難曲》（The Passion of the Christ）與二次大戰片《鋼鋸嶺》（Hacksaw Ridge）。他最新執導的動作驚慄片《高空殺機》（Flight Risk），請來美國男星麥克華堡（Mark Wahlberg）飾演運送污點證人的小型飛機機師，不過隨著劇情發展，高空閃現重重殺機，上演一場困獸鬥！

麥克受訪時大讚導演米路熟手：「米路完全知道自己想要乜同點樣做到，但佢都好開放同人合作……我一日拍劇本15至20頁，係從來都未試過。我以前試過拍到好粗糙，最快試過30日拍完一套戲，但今次係20至22日就搞掂。我睇過《亞波卡獵逃》過百萬次，同《驚世末了緣》同佢其他執導嘅電影，佢係好有才華嘅電影人。對我嚟講，選擇同一個電影人合作最重要嘅3樣嘢係：劇本、導演同角色。」而麥克為演出禿頭角色，還剃頭演出，而不是用頭套：「我冇用頭套，我剃咗中間部份，留咗兩邊頭髮。我哋直接剃咗。」