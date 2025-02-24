Towngas舉辦多元義工服務　關顧被忽略社群

上年，煤氣公司和香港失明人協進會聯手舉辦「看不見的照顧者—好『煮』意大比拼 」烹飪比賽，喚醒社會對視障人士的關注。（客戶提供）

【特約報道】繁忙的都會中，弱勢社群往往被忽略。煤氣公司透過一系列充滿創意和關懷的活動，為弱勢群體帶來希望與支持。最近，他們舉辦了多項精彩、創新的社區活動，讓社區內被忽略的一群被「看見」，促進社會和諧共融。

讓視障人士獲注視

為了喚醒社會對視障人士的關注，煤氣公司兩個月前和香港失明人協進會聯手舉辦「看不見的照顧者—好『煮』意大比拼 」烹飪比賽，由視障人士及煤氣公司義工組隊，合作烹調美食。21位參賽視障人士齊集煤氣烹飪中心，限時內烹調一道菜式。由設計食譜、切菜備料，到明火烹調，均由視障人士主理，盡展廚藝，活動反映視障人士既能自理，亦能勝任照顧者的角色，打破社會對視障人士能力的定見。

煤氣公司今年初則聯同香港失明人互聯會，舉辦「看得見的甜蜜」蛋糕製作比賽，由視障人士及其伴侶組隊製作蛋糕，煤氣公司也派出情侶和夫妻檔義工協助賽事。18對參賽夫婦中，各隊均有一位是視障人士，部分隊伍更兩人皆為視障，其中一隊是視障及聽障人士情侶。每對參賽夫婦默契十足，製作出創意十足的蛋糕。活動除了傳遞視障人士及其伴侶「看得見的甜蜜」，亦期望引起大眾對視障人士及其照顧者的關注，促進傷健共融。

讓老有所依

隨着人口老化，長者也同樣需要被關注。有調查顯示近八成「留港長者」因子女移民出現社交孤立情況，為支援這群「留港長者」，煤氣公司於去年端午節舉辦包糉活動，由義工隊陪伴「留港長者」一起包糉，促進他們的幸福感。另外，煤氣公司夥拍樂齡社企合辦「流動五感大茶樓™」活動，把院舍布置成懷舊茶樓，義工化身茶樓伙記，讓有吞嚥困難的長者重拾飲茶樂趣。

除了視障人士及長者外，其他弱勢社群如少數族裔、殘疾人士、基層家庭等，煤氣公司也致力提供切合他們需要的義工服務，填補社會關愛缺口。時至今日，煤氣溫馨義工隊服務的總受惠人次已超過850萬，服務總時數超過100萬小時，上年共送出超過32萬個愛心月餅，逾150間慈善機構及團體受惠，「慈善農耕樂」活動上年亦已送出超過4,000斤農作物予慈善機構，約有8,000人受惠。