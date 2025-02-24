張敬軒再上台冇晒叫囂聲　王菀之為效果約實成個月唔見面

「唱作女王」王菀之（Ivana）一連兩場紅館演唱會圓滿結束，最令粉絲期待當然是張敬軒再以嘉賓身份上台和Ivana合唱流淚版《下次愛你》，首場時導演彭秀慧曾斥現場有觀眾突然叫囂，影響軒仔和Ivana投入情緒，而軒仔一度搖頭，然而軒仔已解釋搖頭並非生氣亦沒影響情緒，在尾場上，兩人演出期間，未有觀眾再發出聲響，兩人深情擁抱時，軒仔由搖頭改為點頭，還為Ivana抹淚，Ivana說細聲說多謝。個唱尾聲時，Ivana表示希望下次再見不用等足11年，還祝觀眾大吉大利，粉絲不停拍掌及揼地大叫encore 。

Ivana最終在誠意打動下拎住方便睇歌詞的手機再上台，她多謝觀眾就算明天要返工都仍然願意留下聽歌，經收集民意後，她自彈自唱《把戲》，她說：「好驚呀，28年冇唱，多謝大家接受咗呢個練習版。」又還笑說：「既然一場嚟到，可以唔止一首歌，哎吔，我意思係唔使唱晒成首歌，食咗字添。」之後繼續任歌迷點唱， 她亦謂自己是有誠意，請樂隊上台演唱《永遠幾遠》，還和粉絲大合唱「海豚音」部分。歌迷反應熱烈二度要求encore，因已唱到晚上11時13分，她和樂手再次謝幕，個唱正式結束。

Ivana接受訪問時，坦言只唱兩場不夠喉：「個騷真係要籌備好耐，但一瞓醒又完咗，個感覺好圓滿嘅，來日方長，或者有機會再開騷，對我嚟講呢個旅程好圓滿，好似將自己過去呢10年嘅成長同啲小夢想加加埋埋再合體變咗大夢想成真。（有冇Part 2？）我有問過，但冇人答我，可能嗰時未開騷所以唔敢答，一陣同佢哋慶功再問，睇吓有冇人有興趣囉。」

她又說今次賣飛情況令她喜出望外，因其粉絲和她一樣較慢熱，所以門票銷情較慢，但得知幾個鐘頭售罄都被嚇一跳，她說：「我都未試過咁，由嗰刻開始已興奮到依家，畀我知有人支持，個騷要做好啲，好特別嘅地方係想鞭策自己嘅成長，一定要練好啲歌，唔准睇提詞機，其實我呢個年紀背嘢同10年前係唔㗎，係要用4倍嘅力。」更謂減去10多磅，全因責任感，因為覺得有機會踏上這珍貴舞台，要盡力做好每一方面，而她亦有意keep住現時的身形，可是常被人睇低，她說：「竟然有少少想keep住，但我未試過成功，通常後台會開盤，估我條腰可keep到幾多日，或者慶功完條腰就唔見咗，所以我想keep耐少少，我會再約教練，呢個教練係想我健康，有體力做個騷。」

談及有觀眾在她和張敬軒表演時大叫欠禮儀兼影響表演者情緒，她就覺得：「唔需要咁講，因為大家睇騷係抱住唔同嘅心情，人哋嚟睇騷都係想Enjoy，但當然可能嗰刻未知咩反應，我哋咪畀空間佢囉。（今晚好靜。）冇諗過兩人背住時，嗰個感觸係唔會少過見到對方雙眼，啲歌詞都係講中晒我哋心情，對對方嘅祝福，或者見面時大家要各自對自己好，我覺得好美麗。」

她說想分享這部分演出，據她所知在紅館從來未有人表演過：「係將呢個藝術體驗擺上台，係個實驗，同觀眾去實時感受，我同張敬軒約定呢個月唔見，見到都避開，因為我好想知同個識咗20年嘅好朋友、密友、知己喺台上合體時會點，百般滋味，我就好大膽咁想同觀眾感受吓，觀眾都係同我哋一樣長大，可能佢哋都有相同感受，多謝導演畀我試呢種感受，所以第一晚，到底對方係點頭、擰頭都唔知嘅，可能我哋會喊或大笑，呢個先珍貴、真實送畀現場觀眾，亦都送畀自己一個紀念。」

至於個唱近尾場時有少許甩歌詞，她就覺得跟尾場有關及歌曲歌詞有關，會令她想念演唱會。至於唱到聲沙，她解釋和歌曲編有關：「好少將最行嘅歌全部押頭，可能去得好盡，通常會先唱靚聲嘅歌，用11首歌同觀眾開party係好大膽嘅嘗試，但我對觀眾、我隊樂隊有信心，令我腎上腺去撐住，同埋我哋唱過30幾首歌，攰都應該啦，希望大家多多包涵，同埋我聲帶都係治療嘅情況，但係開呢個演唱會，我係知可以做到先踏上呢個舞台。」