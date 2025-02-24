新手必學化妝技巧　粉底屬性判斷法

有沒有試過底妝總是斑駁骯髒，用了粉底液、遮瑕之後反而顯得皮膚質感更差，還不如素顏呢？其實很有可能是沒用弄清妝前護膚品和粉底類型，以及上妝方法。最近網上流傳粉底液有油基和水基之分，不同質地的粉底液上妝方法及配搭產品亦有分別，只有配合得當才能不卡粉、斑駁。

如何分辯？

近日網上流傳化完底妝後想要不斑駁、卡粉，皮膚看起來宛若天生，護膚品和彩妝就必需擁有相同的基底成分，否者會因為相容性差而產生分離，就好像油和水永遠沒有辦法混合一樣。這時候再在臉上塗抹粉狀產品如碎粉、胭脂、高光、暗影等，便容易卡粉。化妝品最常見的基底就是水基和油基，倘如使用了水基護膚品打底，卻用了油基粉底液，便很大機會出現斑駁現象，因此最好是「水+水」以及「油+油」。

至於如何分辯呢？通常「水」在成分表中排第一或第二，但這並不代表這就是水基配方，而是需要看完其他排名靠前的成分再作判斷。水基化妝品前6種成分中通常不會出現以「-siloxane」、「methicone」、「oil」等詞語為結尾的成分，油基則相反。更簡單的分辯方法則是在水中滴入幾滴粉底液，然後攪拌幾圈，溶於水中就是水基配方，產品變成粒狀物則代表是油基。

適合膚質

水基粉底液質地輕薄清爽，易推開，妝感自然通透，沒有厚重感，亦因為透氣性更高不易堵塞毛孔，減少悶痘的風險，更適合油性肌膚、容易生暗瘡以及瑕疵較少的肌膚。至於油基粉底液質地較厚重，遮瑕力更高；含有較多的油分，能夠滋潤乾燥的肌膚，因此更適合乾性肌膚以及熟齡肌。

上妝方法

不同基底的粉底液上妝方法也略有分別，比如上油基粉底液時，粉撲毋須打濕，直接乾用上妝即可，能防止水油分離，更貼膚持久。至於水基粉底液則需要將粉撲沾濕，能維持其水潤度。