有云「富貴險中求」，同樣道理，講求氣派的豪宅別墅，要是位於險峻陡峭的懸崖上，置身其中，隨時可以感受大地在我腳下的滋味，是何等駕勢！今次介紹的概念建築在選址上紛紛向高難度挑戰，其中「Mountain Mansion」的格局錯落有致，令人聯想起在山間飄浮的白雲，妙不可言。

出塵脫俗

不甘於平凡是興建豪宅別墅應有的態度，更何況地勢險要的懸崖往往面向壯麗迷人的自然景觀，故此不少建築設計師都會有「險中求變」的想法，亦造就了「Mountain Mansion」的誕生。該幢概念建築出自設計師Archibotics之手，坐落於山嶺之上，周邊被連綿起伏的山脈包圍，還有鬱鬱葱葱的草木作點綴，絕對可以用「出塵脫俗」來形容！

層次分明

從預想圖所見，「Mountain Mansion」以多層混凝土板塊構建，依循山勢，以水平角度一層疊一層，極具層次感，還創造了寬敞的戶外空間，當中又以伸出懸崖的戶外泳池最吸睛，在水暢泳時，能飽覽周邊的山巒與峽谷，堪稱雙重享受。另一方面，大宅表面為乳白色，看起來潔淨無瑕，令人不期然想起在山間飄浮的白雲。

淨化心靈

室內方面，用色以白為主，由牆身、天花、地板、家具乃至裝飾品，無一例外，既是極簡美學的最佳體現，色彩本身還具有淨化心靈的作用，讓人產生放鬆、寧靜的感覺。值得一提，享受自然景觀是整個設計理念的核心，所以不論客廳、餐廳、臥室、浴室均設有大面積落地玻璃窗，務求令室內每個角落都能飽覽戶外美景。