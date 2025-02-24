湯唯出發時裝周暖粉絲　肖戰新片成泰國冠軍爭番口氣

外國時裝周正進行得如火如荼，昨日（23日）女星湯唯及內地小花張婧儀齊出發往英國倫敦出席當地時裝周，身為品牌代言人的湯唯被拍到由北京機場出發，她以冷帽及黑超上陣，身穿黑色長外套及頸帽，全身行頭近5萬元，她全程表現開心，除了跟粉絲簽名外，又邊行邊跟粉絲閒聊，有粉絲笑言自己將來可以當記者了，湯唯表示：「想的話，我覺得很多專業還是要學一學嘛，有些路可以走走，走着走着可能就走出自己的路來，祝你好運。」有粉絲想送花給她，她叫對方不要買，因她喜歡種在土裏的花。有人問今年內會否進組，她稱希望吧，有問必答，親和力十足。而張婧儀則是品牌大使，她穿上灰色斗篷配西褲由上海機場出發，長髮飄飄的她被大讚氣質出眾。

至於內地男頂流肖戰亦已出發前往米蘭，他將會出席兩個品牌的時裝騷，他戴上黑色鴨舌帽及口罩，穿上黑皮褸及牛仔褲，打扮低調帥氣，單是出發及抵達機場的消息已登上網上熱搜，抵達機場後，肖戰由數名保安護駕下離開機場，多名粉絲全程追拍，他一直低頭急步而行默不作聲。另外，肖戰主演的電影《射雕英雄傳：俠之大者》近日在泰國上畫，雖然在內地票房失利，但泰國票房火爆，首日票房創下了華語片在泰國的最佳開畫紀錄，並奪下泰國日票房排行榜的冠軍，擊敗了荷里活大片《美國隊長4》。除了泰國上映之外，《射》片同時在德國、英國等國上映，但表現麻麻。

除了湯唯、張婧儀及肖戰以外，三料視后佘詩曼、人氣小生檀健次、上位小生王星越及韓星宋慧喬等也應邀出席米蘭時裝周，將於不日出發。