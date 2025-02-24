演員工會獎｜狄美摩亞大熱封后　添麥菲爆冷擊敗艾哲倫奪影帝

《奧斯卡金像獎》即將於香港時間下周一（3日）早上於美國洛杉磯舉行，而被視為奧斯卡得獎指標的《第31屆演員工會獎》（SAGA）香港時間今晨於洛杉磯舉行，電影組方面，《教宗選戰》（Conclave）最終勇奪《SAGA》大獎—最佳群體演出獎。而美國男星添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）憑《搖滾詩人：未知的傳奇》（A Complete Unknown）爆大冷擊敗賽前頂頭大熱門《粗獷派建築師》（The Brutalist）美國男星艾哲倫保迪（Adrien Brody）而勇奪最佳男主角。

今次是添麥菲從影以來首個「演員工會獎」，他除了擊敗艾哲倫之外亦同時擊敗多位強勁對手包括《Queer》的丹尼爾格力（Daniel Craig）、《教宗選戰》賴夫費恩斯（Ralph Fiennes）等得獎。29歲的添麥菲憑傳奇詩人歌手卜戴倫（Bob Dylan）一角獲獎，他成為《SAGA》有史以來最年輕的影帝。他於台上表示：「我知道我們從事的是一個主觀的行業，但是，我真的追求的是『偉大』。我知道人們通常不會這麽說，但我想要成為偉大的人之一。我受到偉人的激勵，我受到今晚在座各位的啟發。丹尼爾迪路易斯、馬龍白蘭度、維奧娜戴維絲、米高佐敦等。因此，我深懷感激之情。這並不代表什麽，但它給了我更多的動力，給了我更多繼續前進的彈藥。非常感謝。」

至於影后方面，被視為影后頂頭大熱門的《完美物質》（The Substance）美國女星狄美摩亞（Demi Moore）再下一城捧走影后寶座，她擊敗《魔法壞女巫》（Wicked）的Cynthia Erivo、《阿諾拉》（Anora）的Mikey Madison以及《艾美利亞變奏曲》（Emilia Pérez）的跨性別女星Karla Sofia Gascon等奪獎。

最佳男女配角賽果方面，繼續由大熱《深痛導賞團》（A Real Pain）的美國男星Kieran Culkin 與《艾美利亞變奏曲》（Emilia Pérez）的美國女星素兒莎丹娜（Zoe Saldaña）獲獎。之前已在多個電影頒獎禮上掃獎的素兒於台上表示：「身在此地，這是我的團體。很驕傲身處一個能讓我成為自己的聯盟，我從未被質疑來自何方，或因為我講話的方式、使用的代詞而被批判。每個人都有權力成為自己真正的樣子，《艾美利亞變奏曲》講的是真實和愛，我們作為演員，真的需要去講述能夠引發思考的、美麗的故事，存在於藝術自由的範疇中。」