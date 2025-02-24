鹿晗深夜買醉鄧超全程安慰　關曉彤疑刪男友相關留言

內地女星關曉彤同頂流男神鹿晗2017年宣布拍拖，二人一直低調談情，但至今仍未成婚，近日卻傳出二人於去年12月已分手消息，頓時成為粉絲激烈討論話題，雙方亦未有為分手一事作任何回應。點知尋晚（23日）有內地媒體見到鹿晗深夜買醉，見鹿晗同影帝鄧超等好友聚餐，席間鹿晗疑似飲醉酒，情緒激動地指住同枱好友，鄧超則全程喺佢身旁攬住其肩膀安慰，結束後先後離開。聚餐結束後，鹿晗喺零下8度嘅北京街頭身穿單薄衛衣，行路搖搖晃晃，由幾位好友護送回家。

同晚，鹿晗好友陳赫開直播時，亦被問到鹿晗同關曉彤分手一事，陳赫尷尬回應：「我只能回答我知道的問題，不知道的事情自己不會關注，不了解的事情說它幹嘛呢？」刻意略過鹿晗同關曉彤相關問題，令謠言愈傳愈勁。

不過有網友發現，今次二人分手傳聞，關曉彤社交網評論區疑刪走帶鹿晗內容嘅評論，反而粉絲祝佢「分手快樂」嘅留言就未有被刪；關曉彤工作室又取消CP粉中獎資格；雖然關曉彤社交網仍保留二人昔日晒愛、連續7年互祝生日快樂等post，不過有關於戀情問題亦係由關曉彤粉絲方流出消息，相反鹿晗粉絲則自稱唔知二人分手，鹿晗方未有流出情已逝嘅消息。