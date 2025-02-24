十級驚險！《漂白》替身女演員疑遭車輾頭畫面曝光

內地熱播劇《漂白》之前被指抄襲了《南方都市報》於2012年發表的深度調查報道《漂白》，引起軒然大波。前日（22日），有網民爆料指，在《漂》劇的拍攝現場，一輛汽車直接從替身女演員頭部輾壓過去，替身女演員在現場痛苦哀嚎。而劇組回應表示，演員是擦傷，頭部並未受傷，現已康復，並為現場管理不善向該演員道歉。

據了解，事件發生在一處外景拍攝地。目擊者稱，當時正在拍攝一場激烈的追逐戲，一輛道具車不慎失控，疑似輾壓到了一名女替身演員的頭部。女替身演員立即痛得大叫，現場頓時陷入一片騷動，十分驚險之後，劇組人員上前施救，並將傷者送往附近醫院進行緊急救治。另外，有網民比對《漂白》劇情後發現，事故中車輛車牌號，確實與劇中車輛車牌號一致。

而有關影片一經發布，立即引發了網友的強烈關注和討論，網民紛紛表達了對替身演員的擔憂，呼籲劇組盡快公開具體情況。有網民對如此危險的拍攝手法狠批：「這是不把替身當人看嗎」、「不能用（其他）道具嗎。」

《漂白》劇組透過官方社交網發文稱，網上流傳影片為2024年4月7日《漂白》劇組在海南海口拍攝車戲過程中，特技演員駕車從倒地的演員身邊經過，導致該演員手臂被擦傷，事故發生後，劇組第一時間將該演員送醫，經全面檢查，診斷為擦傷，頭部並未受傷、並未被撞擊，醫院觀察確認安全後，劇組將其送回駐地休息，目前，該演員已康復，恢復正常的工作生活。劇組稱：「我們再次因現場管理不善向該演員道歉，安全責任重於泰山，在日後的工作中我們會更加嚴格管理，確保所有演職人員的健康安全。感謝網友們的關心。」

而自稱是受傷女演員的網民「快樂小珍珠呀」發文：「大家好，我是漂白劇組受傷事件中的女孩，因為拍攝角度的原因，網傳視頻與現場的實際情況不太一樣，受到擦傷的是胳膊，不是頭部。劇組也第一時間送我去醫院檢查治療，檢查結果也是擦傷，目前也已經恢復正常生活。感謝大家關心。」