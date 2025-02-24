中菜限定聯乘　風味加倍

中國地大物博，除豐富文化和名勝，各地的飲食文化同樣深遠。為讓客人品嘗到各地的美食，有餐廳和不同的品牌聯乘，著名大廚雙雙聯手，帶來限定的中式盛宴，傳統味道以外，也有創意的特色美饌，住無論小菜或點心，都能加添與別不同的美味。

資深大廚功架

近年愈來愈多年輕大廚湧現，但資深的中菜大廚依然全力以赴。黃竹坑順德風味中菜館廚藝顧問談錫麟師傅和擅長南洋菜系的鐘樹棠師傅合作，於3月8日至9日推出以「春江南洋 小韻鮮香」主題晚宴，前菜有花雕醉鵝肝和芝麻涼拌蟶子皇，前者加花雕和玫瑰露入饌，後者質感爽滑。緊接就有堂弄片皮乳豬、薑葱煎焗魚嘴、順德花膠拆魚羹、香草焗紅花蟹、牛肝菌葱燒牛肋骨、濃湯浸煮星斑球等主菜，分量十足的小瓦煲迷你八寶鴨和星洲咖喱蜆魚片喇沙同樣吸引。最後以沙巴時果雪餅和紅豆綠茶薄罉作結，充分感受大師功架。

開胃川味

麻辣百變的川菜，一向受歡迎。上環精緻中菜食府邀請四川成都當代川菜大師胡太清師傅和彭旭清師傅，於3月19日至4月18日推出「川香百味 客席名廚饗宴」，再加上川香百味嘗味菜單，帶來多道經典和創意名菜。手工繁複的開水白菜，啖啖精華，變奏版的燈影魚片，以手切鯇魚片製作。源自農村的豌豆豉回鍋肉，肥而不膩。其他還有鐘水餃、擔擔麵、乾燒非洲8頭花膠、燒椒海螺片和藤椒老壇海鮮泡菜等廿多款菜式，以供選擇。

高質粵菜

各個菜系中，以粵菜最有人氣。西九五星級酒店米芝蓮星級中菜廳行政總廚劉秉雷師傅和同集團澳門米芝蓮星級中菜廳行政總廚何漢昇師傅合作，於3月7日及28日推出「燦星相耀 四手聯乘」饗宴。午餐會有西施蛋白蟹肉餃、京葱和牛酥、黑虎掌菌雲南素粉粿、龍蝦焗酥盒、海膽炸饅頭和XO醬海鱸魚燒賣一系列點心。2 宴則有鵝汁扣花膠、水晶柑桔有機菜苗、懷舊金錢雞、蘿蔔絲蟹肉卷、砵酒焗大船渡灣蠔、三弄汁爆龍蝦球和黑松露爆炒M9和牛等菜式，盡嘗粵菜之味。

百年老店蛇饌

本地有很多歷史悠久的老菜館，尖沙咀五星級酒店冰室和中環百年蛇羹小菜館合作，於2月26日及27日推出期間限定美食。菜式包括太史蛇羹配干邑、椒鹽蛇碌配鮑魚豬肚水蛇粥、子薑麵醬魚雲煲、豉汁川椒豬腰燜清遠雞、橙酒香橙金沙骨年糕和鬼馬免翁蒸蟹砵，感受升級的地道小炒。

得意小點

去飲茶，琳琅滿目的點心吃得好爽。有多間分店的中菜館和麥芽朱古力飲品品牌合作，即日至4月30日推出期間限定的流心烏龜包，烏龜造型的流沙包，龜殼鋪上酥脆的菠蘿皮，咬開會爆出麥芽朱古力味餡，美味又濃郁，大家食前記得打呀！