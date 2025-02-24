陳曉唔愛小龍女轉撻郭芙　對方竟係伴郎前女友？

台灣女星陳妍希同內地小生陳曉官宣離婚後，近日網友瘋傳陳曉已有新歡，女方竟然係有份拍攝陳妍希及陳曉定情作《神鵰俠侶》，對方更係「郭芙」毛曉彤，雖然消息未被證實，但已有網友嘲「楊過」陳曉同「小龍女」陳妍希分開後，竟然同郭芙一齊。

37歲毛曉彤係演過多套爆紅內地劇，好似《後宮甄嬛傳》、《三十而已》、《慶餘年2》等作品，佢同陳曉同齡，二人係中央戲劇學院同學，識於微時，後來亦有合作緣分，分別喺《神鵰俠侶》、《大漢情緣之雲中歌》、《雲襄傳》及《雲襄傳2》中4度合作，而且《雲襄傳》第2部上月先剛剛煞科。

有網友就此搵出3大疑點，包括1.陳曉、毛曉彤4年內合作4套戲，同陳曉婚變時間點重合；2.網友指二人於片場互動親密，男仔靠近女方，毛曉彤亦曾將手臂搭陳曉椅背；3.陳曉工作室刪除二人CP粉留言，令網友有更多聯想，爆料者更表示「陳曉和毛曉彤在一起了，他們很好，會馬上官宣的」不過同樣未被證實。

毛曉彤過去曾與《神鵰俠侶》另一位演員陳翔相戀，後來佢踢爆男方出軌，而陳翔恰巧就係陳曉伴郎。如今陳曉同毛曉彤傳相愛，雖然鬧得沸沸揚揚，但當事人目前尚未正面回應。

而尋晚（23日）陳妍希被發現以一身黑衫打扮現身，身旁有一大班人，佢喺朋友簇擁下走出餐廳，轉身同大家揮揮手，就坐上保母車離開。