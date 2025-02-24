破盡華語歌手紀錄！張學友巡唱達1,000場創歷史

「歌神」張學友在海口圓滿完成《張學友60+巡迴演唱會》的第218場演唱會，同時也是他歌唱生涯40年來的第1,000場個人巡迴演唱會，成為有史以來首位巡迴演唱會場次突破千場的華語歌手。作為陪伴學友40年音樂道路的重要合作夥伴，環球音樂大中華區管理層特意前往海口演唱會現場並送上特別禮物，共同見證並慶祝這一歷史性的時刻。

學友的10次個人巡迴演唱會歷程，堪稱跨越時空的音樂傳奇，自1987年他的首輪個人巡演《張學友87演唱會》從香港紅館出發，到2025年的第10輪巡演累計場次達到1,000場，整個歷程跨越了38年，足迹遍布亞洲、歐洲、大洋洲及美洲，走訪超過18個國家和地區的百餘座城市，吸引了上千萬觀眾親臨現場。

雖然學友多次表示不以破紀錄作為目標，但歷次巡演都在不斷地創造紀錄，書寫歷史。1995年《友學友演唱會》總計舉辦100場，刷新了當時華人歌手舉辦單次演唱會的紀錄；2010年《1/2世紀世界巡迴演唱會》在一年之內突破200萬現場觀看人數，創造了健力士世界紀錄官方認證的「12個月內巡演最多觀眾人數」的紀錄；2016啟動《A Classic Tour學友經典巡迴演唱會》，歷時兩年三個月舉辦233場，成為華人歌手單輪巡迴演唱會的最高場次紀錄；2023年，張學友重返舞台，開啟全新的《60+巡迴演唱會》，截至海口站已完成218場，有望再度打破上一輪巡演的場次紀錄。

在當晚的演唱會上，張學友回顧1,000場歷程，深情表示：「1,000場對我來講是甚麼，就是證明我過去40年，放了超過接近3,000個小時在這個舞台上。我相信我對這個舞台有足夠的真誠，也有足夠的愛。謝謝可以讓我一直站在這個舞台上面的每一位歌迷，無論你今天在場或是不在場，我的過去都承載着你們的愛與支持。沒有你們，我無法站在這個舞台上做我自己最喜歡的事情。這40年，這1000場的演唱會，都是不可能實現的。衷心地謝謝你們一直都在我身邊，謝謝！」

為慶祝張學友1,000場巡演，環球音樂奉上一幅三米多的手繪畫卷，呈現他第10次演唱會歷程。畫卷的背景是一片星河般璀璨的粉絲燈海，萬千雙手高舉燈牌，點亮了38年的非凡音樂旅程。環球音樂集團市場發展執行副總裁亞當·格蘭奈特（Adam Granite）送上祝賀。

香港環球音樂董事總經理暨環球音樂大中華區高級副總裁陳志光（Gary Chan）表示：「無比榮幸能夠見證並祝賀張先生的1,000場里程碑時刻。作為華語世界無可爭議的 “歌神”，張學友不僅是香港流行音樂的標誌性人物，更早已是全球華人的共同記憶。從扎根香港已久的寶麗金唱片出發，到成為閃耀世界舞台的華人之光，相信張學友所代表的港樂傳承，亦會如燈塔一般，引領新一代的香港乃至大灣區音樂人揚帆遠航，聲聲不息。」