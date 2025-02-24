王大陸做「逃兵」失敗下月入伍　人氣劇火速切割筍Job冇埋

33歲台灣男星王大陸早年因電影《我的少女時代》走紅，本月18日新北地檢署調查發現多名役男疑透過仲介砸錢造假健康證明以逃避兵役，其中包含王大陸，而他確定將於3月13日報到服役。據知，原本叫好叫座的人氣劇《村裡來了個暴走女外科》第2季本來想找他加入，如今隨着兵役風波，工作告吹。

王大陸下月將到單位報到服役，預計只要服1年替代役就可退伍，但逃兵事件仍重創他形象，原本《村裡來了個暴走女外科》第1季中朱軒洋的角色，因朱軒洋先前的劈腿風波，劇組打算換人，出品方公視本來有意邀約王大陸加盟，如今已確定將他排除在外。

王大陸先前爆出涉，花費百萬假造病歷躲兵役，於18日被逮捕，複訊後以15萬新台幣交保外出，預計下月13日他將跟隨同梯役男在台北車站集合後，前往台中成功嶺受訓，服1年兵役。對此，外界嘲諷罵聲不斷；製作人兼導演汪怡昕也罵他「俗仔」；男星卡古（章瑞麟）更寸王大陸說：「用假病例閃兵役，都是垃圾！權貴有錢就可以花錢造假病例規避兵役嗎？希望判重刑，以正視聽」。

而王大陸10年前所就讀的稻江科技暨管理學院現已停辦，現任稻江長照法人副執行長洪大安也表示，王大陸後來因個人生涯規劃辦理退學，轉校到別的學校，早已不是稻江學生。而王大陸入伍後可填寫個人專長和意願，按程序會經過兩輪篩選，或許有機會循許光漢模式，選中公益大使團服務。