《九龍城寨》日本爆紅！古天樂領軍新宿謝票晒日文

電影《九龍城寨之圍城》上月在日本上映，隨即掀起一股「城寨熱」，導演鄭保瑞及古天樂於23日率領「城寨三子」林峯、胡子彤和張文傑飛抵新宿的戲院出席兩場謝票場，跟觀眾互動，電影票因而由原本2,500日圓（約130港元）被炒至6.5萬日圓（約3,400港元），有觀眾更直言看了20次！

謝票活動上，主持人宣布截至22日，票房收入已突破2億日圓（約1,040萬港元），隨即請出導演及一眾演員，古天樂出場時以日文打招呼說：「大家好，我是古天樂，我愛你們。」令全場400多歡呼歡呼拍掌。電影在日本爆紅，導演鄭保瑞坦然沒有想過，而自小喜歡看日本漫畫的他，相信可能是因為《九》片的動作場面中有漫畫元素，以及重現九龍城寨，因而吸引了日本觀眾，還有電影描述的友情，都是大家喜歡的原因。

至於被問到電影難忘事，戲中由頭打到尾的林峯，非常感謝動作指導谷垣健治，因為每場動作戲令他非常難忘，胡子彤則很喜歡「城寨四子」坐在城寨高樓上看飛機的鏡頭，感覺對未來充滿希望，盼傳達不要放棄堅持下去的訊息；張文傑則喜歡打麻將戲，因為是最後一場戲，眾人又培養了友誼，開心又不捨，而張文傑又跟古天樂一樣，用日文向觀眾問好及即場派心，冧爆粉絲，不少日本影迷更帶同應援扇，或以電影造型亮相，花盡心思。在謝票後，又包圍演員所坐的小巴，還到機場送機，爭取見偶像的每分每秒機會。

另外，上周剛舉行的美國國際記者協會主辦的第29屆衛星獎（Satellite Awards），《九》片獲頒最佳動作獎「Best Stunt Award」，電影中的動作指導谷垣健治（Kenji Tanigaki）親身前往美國領獎，而同步《九》片已獲第43屆香港電影金像獎14項提名，谷垣健治亦入圍最佳動作設計。