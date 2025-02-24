李幸倪出動愛貓影新碟封面：留下美好回憶

歌手李幸倪（Gin Lee）推出全新廣東大碟《Leap of Faith》，大碟收碌過去兩年所推出的9首作品，今年首支作品《無愧於當初的我》亦同日上架。籌備2年多，她坦言想了很久怎樣才能總結這兩年的心情：「呢兩年作好多新嘗試，踏出了自己嘅舒適圈，好多時候會感覺到自己好似企咗喺懸崖邊，憑着信心跳出一大步，所以最終揀咗呢個碟名《Leap of Faith》，直接翻譯就係『信心的跳躍，』作為呢兩年來嘅一個總結。」

談及派台新作，她說：「首歌真係我好多嘅心情寫照，亦都好似畀自己一個交代。呢兩年幾嘅大膽、去鼓起勇氣，直到都做到有少少成績，到出呢隻碟，似係為呢一個階段嘅我、亦都係為呢一隻碟畫上一個好靚好圓滿嘅句號。」大碟拍攝，亦請來一位「重量級」嘉賓合作，就是她飼養多年的愛貓「杏仁糊」，她說：「因為隻碟有兩個大方向，一個係大家平時見到工作嘅我，但有另一面係大家見唔到，包括好多嘅喜怒哀樂，亦都有一大部分我喺屋企嘅時間，『杏仁糊』就係陪我最多時間嘅一個重要角色，少咗佢就少咗個精髓。」

雖然如此，但身為「貓奴」的她亦先要請示主子「杏仁糊」的意願，「膽粗粗」邀請牠影相，又跟愛貓說新碟對她來說很重要：「我係好有誠意同佢講好希望佢可以參與今次嘅拍攝，我哋一齊留下一個美好嘅回憶。我仲話『你生得咁靚，梗係要畀世人睇到你嘅靚樣啦。』」誠意加上出力的讚美，最終成功。

向來跟動物拍攝最具難度，她大讚「杏仁糊」拍攝當日相當專業及配合，她說：「叫佢坐定定就坐定定、瞓喺度就瞓喺度。但係身為一個咁有性格嘅貓貓嚟講，佢都好捍衞自己嘅權益，影到咁上下，我哋都攞到我哋想要嘅嘢，想影多少少嘅時候，就Feel到佢『夠鐘啦，我要收工啦。』咁我就會知道佢已經覺得有少少唔耐煩，即刻攞佢嘅袋出嚟，『咁返屋企啦。』佢即刻自己行入去個袋度，急不及待想返屋企休息。」

她指這次拍攝唱片封套是最開心、最輕鬆的一次：「一嚟有『杏仁糊』加持陪我，二嚟拍攝Setting係一個屋企嘅環境，冇一種工作嘅感覺，我係好輕鬆咁去呈現一個好舒服、好自在嘅狀態，全部都記錄咗喺隻碟裏面。」