袁偉豪7,000萬豪宅花園變遊樂場　仲有機動遊戲玩？

小生袁偉豪於2020年與細10歲的富貴前港姐張寶兒結婚，張寶兒家鏡富裕，有傳其父在禮頓山至少有7個單位，手持價值逾近3億物業。自張寶兒2023年誕下兒子「袁咕碌」袁晞祐（Hayven）後，一家三口便經常享受家庭樂，不時在豪宅內拍片，最近他們又大晒豪宅花園，儼如兒童遊樂場。

張寶兒日前上載影片，見到她與老公袁偉豪在花園動手砌鞦韆，只見張寶兒非常興奮，袁偉豪則揶揄她指：「呢個媽咪又唔知買咗咩返嚟？」表達不滿邊繼續落手落腳組裝，張寶兒則笑指因為袁咕碌長大，不愛以前的旋轉陀螺等玩具，因此想讓他試玩鞦韆。忙碌完一輪後終於完成，袁咕碌一開始表現雀躍，但當被抱上去搖晃時，卻嚇得他大叫大嚷，並不欣賞媽媽買來的新玩具。

張寶兒昨日（23日）再次分享在花園的影片，見到辛苦砌好的鞦韆放在一角，旁邊有多株大樹，上面布滿燈飾，她則負責為兒子推車，在偌大花園中來來回回，中間還有小型滑梯，張寶兒笑指為「媽媽的機動遊戲」。另一段影片則見到袁咕碌在拿着玩具電話於屋內邊講邊踱步，而他的表情相當緊張，就如傾緊大生意一樣，狀甚搞笑。當時袁咕碌身處客廳，被圍欄及軟墊保護，內裏還放有不少兒童圖書及大量玩具。客廳另一邊放有長梳化，側邊有條長走廊通向多間房，但整個客廳都被袁咕碌的物品所霸佔，相信是張寶兒為兒子所添置。

袁偉豪與張寶兒在2020年聯名斥資6568.3萬元購入清水灣傲瀧一個花園複式單位，呎價近3萬元，二人又另外再斥400萬元買入兩個車位，單位連車位總價合共近7,000萬元。傲瀧是近年知名豪宅屋苑，它以低密度環境、滿布翠山綠樹、清新怡人的優質空氣及開揚悅目的自然景致見稱，因而吸引不少80、90後藝人入市，成為明星屋苑之一。王浩信、周柏豪及少爺占都是鄰居。