Kenzie Taylor　脫后粉絲拍四仔

好多人試過追星，亦有唔少人受偶像啟發而加入演藝界，但實在冇諗會有粉絲為咗倣效自己心儀嘅明星而走去拍四仔，美國脫星Kenzie Taylor果然係敢作敢為，令人佩服！

偶像魔力

稱呼來自美國密歇根州密德蘭郡嘅Kenzie Taylor做脫后絕不為過，事關喺2015年出道嘅佢，除咗喺AVN、Spank Bank等多個四仔頒獎禮獲得超過50項提名兼成功捧走最索胸器脫星、最性感成人網紅、最佳性愛演出等獎項，仲喺過去10年參演超過820套四仔！不過，最令Kenzie Taylor感到欣慰嘅事，並非攞獎攞到手軟或成為現今四仔界十大富婆，而係可以同自己嘅偶像Jenna Jameson握手！

據Kenzie Taylor喺一次訪問中憶述，讀高中時有唔少裙下之臣，男友換完一個又一個，嗰陣已經好鍾意睇四仔，特別鍾情脫后Jenna Jameson嘅演出，覺得對方喺床上有一種魔力，連女性都會睇得興奮！

一炮而紅

大學畢業後，Kenzie Taylor喺佛羅里達州一間夜店跳舞，為咗能夠同偶像見面，經常去成人展，認識咗四仔業內人士，傾談之下，對方提議不如投身脫界，一來可以搵快錢，二來有機會跟偶像同床演出，豈不是更有滿足感。結果Kenzie Taylor去咗洛杉磯開始四仔事業，為Diabolic Video演出處女作《Young & Tight》。

憑住迷人樣貌、青春氣息同激凸雙峰，Kenzie Taylor嘅出道作一炮而紅，吸引到Girlfriends Films、3rd Degree、New Sensations等著名片廠嘅青睞，片約不絕，片酬亦大增！可惜嘅係，當Kenzie Taylor成為脫星紅人之際，偶像Jenna Jameson早已退下火線，無緣喺床上合作，但兩人惺惺相惜，早已做咗朋友，仲經常約出嚟見面添！

Profile

出生地：美國密歇根州

身高：170cm

三圍：34DD-24-36

由出道至今，Kenzie Taylor真係紅足咁多年，早前又喺AVN頒獎禮獲得最佳女主角提名！另外，佢喺近年亦積極發展成人網紅事業，經常喺網上派福利，狀態更加係Fit到爆！