【是日通勝】

農曆正月廿八

乙巳年 戊寅月 乙丑日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上9時至11時

宜：祭祀、安床、治病

忌：栽種、動土、入宅

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：19、22、34

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：沒必要的比較可免則免，煩惱會離你而去。

金牛座：勿輕言放棄，事情未到最後不會知道結果。

雙子座：生活遇阻滯，趁機檢討，可認清自身不足。

巨蟹座：競爭大，平日僥倖過關的事，可能出問題。

獅子座：運氣勝人一籌，學懂感恩知足，心情更佳。

處女座：謀事不可心存僥倖，全力以赴才有好成績。

天秤座：得到幸運之神關照，毋須為錢銀問題操心。

天蠍座：事業運差，謹記謀定而後動，欲速則不達。

人馬座：堅持為目標努力，運氣差也不能阻你成功。

山羊座：財運一般，花錢欲望太大，小心入不敷支。

水瓶座：得到好友的正面建議，令事業更上一層樓。

雙魚座：健康運平平，宜及早做體檢，防患於未然。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）猴 桃花旺

（跌）羊 健康差

鼠：感情關係現暗湧，夫妻間要互相信任。

牛：事業運向好，個人才華可望盡情發揮。

虎：冷戰傷感情，不要為了面子迴避溝通。

兔：事業發展有轉機，但要敢於接受挑戰。

龍：努力工作是好，但毋須犧牲休息時間。

蛇：得到家人支援，經濟狀況有好轉迹象。

馬：好運降臨，遇上棘手問題能一一化解。

羊：是日沖煞，健康運一般，要注意休息。

猴：桃花與財運上升，做人顯得更有自信。

雞：工作表現不似預期，易在競爭中落後。

狗：被討厭的人表白，不知道該如何應對。

豬：領悟力強，事業發展有機會取得突破！

【暢所欲玄】（玄學家黎宜銘師傅）

驚蟄祭白虎

驚蟄是二十四節氣中的第三個節氣。

乙巳蛇年的驚蟄在2025年的3月5日，位於南方的香港，氣溫會開始回暖，並有可能行雷。驚蟄也預示着春耕的開始。 ‌

雖然南方大部分地區會在驚蟄日聽到春雷，但因中國地大遼闊，春雷初響的時間會有很大差異。至於冬眠的動物除了會被春雷驚醒，也會感受到天氣轉變和地溫升高，意識到是時候出來活動，開始新一年的生活。

根據中國的民間習慣，驚蟄節可透過祭白虎來化解血光之災。相傳白虎為血光災之神獸，每當驚蟄來臨就會出來吃東西，見人就咬，為了避免被白虎咬傷，於是有祭白虎儀式。祭白虎是用紙老虎，其造型最好是白色及帶有黑斑紋，張開口及有4隻老虎牙。在祭祀時，法師會鑁生肥豬肉來餵這隻紙老虎，使其食飽後不再四處咬人，從而化解災難血光。

香港人在驚蟄節會去天橋底或找法師祭白虎之餘，還會打小人。進行打小人法事時，法師會預備一張小人紙，上面寫上想要咒罵者的姓名、八字、手機號碼等資料，或只寫「對頭人」三個字。接着焚香5支插在地上，用殘舊鞋底拍打小人紙，順序由頭拍打到腳，並會邊拍邊唸「打你小人頭打到你頭暈暈、打你小人口打到你不說謊……」，打完後丟下紙人及舊鞋，就可以驅除小人。