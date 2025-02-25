虞書欣被爆與陳哲遠有緣　首度合作未拍先火

內地劇近日流行「姐妹篇」，繼《偷偷藏不住》與姐妹作《難哄》後，網上瘋傳由劉詩詩及劉宇寧主演的《一念關山》，亦將開拍姐妹作《一戀江南》，找來憑《永夜星河》爆紅的虞書欣夥拍《白色橄欖樹》陳哲遠演出。據悉虞書欣目前仍正在趕拍另一劇集《雙軌》，而該劇開拍前曾傳出邀得陳哲遠擔任男一，最後卻由何與「冷手執個熱煎堆」出演，如今虞書欣終有機會與陳哲遠合作，實在緣分不淺﹗

由於虞書欣有「百搭體質」之稱，夥拍任何小生都輕易塑造出CP感，不少粉絲都對她與陳哲遠的型男索女配大感期待，這亦是二人首次結劇緣，故新鮮感十足，再加上《一念關山》推出時無論口碑及收視都雙嬴，珠玉在前似乎未拍先火，唯陳哲遠近作《白色橄欖樹》口碑僅一般，有劇迷善意留言提醒，今次劇本及角色鋪排都應加倍努力。

據悉， 《一戀江南》講述民間傳出前朝太后在江南埋藏有復國秘寶的流言，這批秘寶不僅富可敵國，其中還有能療天下厄疾的靈藥。五個亂世中命運跌入低谷的人，包括女飛賊、芝麻官以及創業失敗的富二代，在輕喜治愈與尋找自我中重建人生及家園。而《一念關山》結局是全員陣亡，教許多粉絲也望《一戀江南》彌補遺憾，希望來個完美的結局。