《Killing Me Softly》騷靈女王Roberta Flack病逝

以名曲《Killing Me Softly With His Song》膾炙人口的美國騷靈與R&B天后Roberta Flack,周一(24日)於紐約病逝,終年88歲。Roberta於2018年曾於表演途中不適送院,其經理人透露她數年前中風,仍未恢復。她於2022年宣布患上肌萎縮性側索硬化症(ALS),無法再唱歌。

Roberta修讀古典音樂出身,任職音樂導師之餘,亦在爵士樂酒吧表演,有次被美國音樂人Les McCann發掘出道。Roberta曾獲13次《格林美音樂獎》提名,其歌曲《The First Time Ever I Saw Your Face》被用在美國男星奇連伊士活(Clint Eastwood)主演的1971年電影《飛來艷福閻王帖》(Play Misty For Me)中,令她走紅,該曲更贏得1973年《格林美音樂獎》的「年度歌曲」,而與美國男歌手Donny Hathaway合唱的《Where Is the Love》亦於同屆奪得「最佳流行合唱」。翌年Roberta的大熱歌曲《Killing Me Softly With His Song》同時奪得「年度歌曲」與「最佳流行女歌手」,她於2020年則獲頒「終身成就獎」。