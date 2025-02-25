長期低頭對電腦　頸肌肉鈣化

如果你經常頭痛，服用止痛藥的次數愈來愈多，劑量愈來愈重，那就必須要正視。脊醫王俊華指出，持續的頭痛，若是頸椎問題所引起，靠止痛藥是不能徹底消除，有患者更會出現頸肌肉鈣化，使頭痛頸痛加劇。

有位三十多歲男士求診，因頭痛頸痛求助，他表示公司持續裁員，壓力很大，留在辦公室的時間愈來愈長，整天低頭對着電腦，令不時出現的頭痛變得頻密，止痛藥亦漸漸起不了作用。直至近期不但有頭痛，就連頸、後尾枕、耳朵及眼框也有痛，經太太勸喻終於肯求醫。經脊醫檢查後，發現頸椎弧度變直，第五及第六節軟骨收窄，頸脊位置的肌肉有鈣化迹象。

鈣鹽沈積致肌肉鈣化

肌肉鈣化即是頸部的某些組織中出現了鈣鹽沈積的現象。鈣鹽沈積是指鈣離子異常沈積，我們的身體會自動調節鈣離子的平衡，確保它們在骨骼和牙齒中形成並維持結構；不過，若身體某些組織受到損傷、發炎或其他病理狀態，鈣離子便會在當中沈積，形成鈣化。

鈣鹽沈積現象發生在動脈，鈣化可導致動脈硬化，增加心血管疾病風險；發生在腎臟，便會形成腎結石；至於發生在軟組織如肌肉、韌帶、椎間盤等部位，身體會試圖通過鈣化的方式來修復，過度的鈣化會導致組織變硬、彈性降低。頸肌肉鈣化的話，頸部活動便會受到限制，並可能壓迫頸周圍的神經線，引起疼痛、麻痹、頭痛、頭暈等症狀。

衝擊波放鬆頸部肌肉

脊醫王俊華指出，這位男士長期低頭對電腦工作，肩頸肌肉非常繃緊，頸脊長時間受壓，引致頸附近一帶肌肉纖維化和鈣化，頭部轉左轉右的幅度大大減少，頸痛和頭痛加劇。他的情況主因是長期姿勢不良，頸部過度勞累及壓力大。治療方面，在頸脊第五及第六節以超聲波放鬆繃緊肌肉，幫助消炎消痛，再配合使用衝擊波，放鬆經長期纖維化和鈣化的頸部肌肉。他的頭痛頸痛已消除，頸椎弧度變直，第五及第六節軟骨收窄，需要定期覆診處理及觀察。輕度的頸肌肉鈣化，可以通過保持良好姿勢，進行伸展運動放鬆肌肉來改善，若鈣化引起明顯的症狀，應及早求醫。

醫生資歷：

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家