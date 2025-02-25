大S下葬方式曝光擬立雕像　只等具俊曄拍板

台灣女星大S（徐熙媛）赴日旅行因流感併發肺炎病逝，終年48歲。她何時下葬？用哪種方式下葬？外界都十分關心，原本外傳的樹葬已推翻，據知S家現在考慮2種方式，一是找一個塔位，另一種是找一塊墓地，立一個她的雕像，這2種方式主要都是讓S家親友日後思念大S時有可以追思祭拜的地方，至於會用哪種方式？何時下葬？老公具俊曄還未做最後確定。

依這2種方式來看，如果是後者，有墓地和雕像，對S家親友、具俊曄來說，有一個具體的地方日後可以悼念大S是好事，對大S無數粉絲也是一種心情上的寄託。

取消原定的樹葬，主要是具俊曄捨不得愛妻就這麼化為塵土，希望能為大S找一個實體地方，讓他和S家人想念她時，有一個地方可以去探望和祭拜她，具俊曄後來證實此事：「還是希望日後能有一個隨時都能去探望熙媛的獨立空間，可以好好陪伴熙媛，所以在和家人討論後，決定重新選擇埋葬地點。」

大S離世，S家陷入極度悲痛中，有傳小S丈夫許雅鈞不止被爆出私生子認祖歸宗，更有台媒指打算啟動離婚程序，試圖將27歲新歡姜姓女模「扶正」。有指其私生子已通過瑞士公證完成認祖歸宗，生父一欄寫上許雅鈞名字，而姜姓女模持有許氏集團0.5%股權，私生子被納入家族信託受益人。