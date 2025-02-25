健康生活　由美食做起

健康生活已成為每個人的精神口號，對飲食的要求更高，除素食新品，坊間有餐廳以此作主題推出新菜，亦有健康飲品品牌攪新活動，美味又貼題。

春日素宴

天氣偶有寒冷，但春日腳步悄悄到來，灣仔時尚素食餐廳於即日至3月31日推出The Blossom Joy花漾喜悅下午茶，茶點以繁花盛開和草原作靈感，鹹甜有富纖維的焗羊肚菌甜薯撻、開胃的粟米杧果酥皮球、素鰻魚玉子燒、雜錦野菜三文治和海帶麻醬沙律。甜品有以水果和花瓣入饌，包括鮮檸忌廉餅、白朱古力玫瑰慕絲撻、野莓奇亞籽布丁和朱古力布丁布魯克斯等，茶架以草地、旋轉木馬和各式擺設點綴，可隨時打卡後享用。

多元化選擇

北歐人的飲食一向健康，瑞典家具店餐廳在2月推出健康「滋」選，香草慢煮雞胸配杧果牛油果莎莎選用有善飼養雞隻，慢煮後美味又富膳食纖維。選用ASC認證環保海鮮和富奧米加3三文魚製作的BBQ三文魚柳配椰菜花碎及薄荷乳酪醬，鮮嫩清新。至於菠蘿雞肉薯仔羽衣甘藍沙律，酸爽開胃。另外，美食站就有台式古早風味的豆腐花甜品系列，甜而不膩。

幼滑椰子奶

植物奶的出現，讓客人多一個選擇。椰青水品牌的椰子奶標榜不含乳糖、乳製品、麩質和大豆，近日和泰國藝家創作的潮玩IP合作於即1至3月2日在旺角舉行Turn tears to cheers!活動，兩者聯乘創作出新包裝的絲滑椰子奶罐裝系列，場地不單有多個打卡位，參加者和現時指定地點合照打卡，上傳和留言分享，回答最有創意的10位參加者，可獲限量版禮品。活動還會派出超過7,000罐椰子奶罐系列，當中包括純天然絲滑椰子奶、絲滑椰子奶朱古力味及絲滑椰子奶杧果糯米飯味。粉絲讚好及追蹤品牌社交平台或參加指定活動帖子，於有好「椰」飲換領區向活動工作人員確認，可獲得1罐隨機口味的絲滑椰子奶。

甘味參香

坊間有不同的補身食材，讓大家食住補。尖沙咀五星級酒店高級中菜廳以參作主題，即日至4月30日以鮮人參及花旗參做主角，打造養生菜餚。紅棗人豬手凅以鮮人參粒加人參雞湯做成凍盤，配黑醋啫喱享用。鮮人參牛乳星斑卷以腐皮和日本紫菜包蝦膠、鮮人粒和蔬菜，最後再包魚片，鮮味甘香。花旗參鮮菌炒龍蝦球加菇菌和花旗參水炒煮，再加點炸參粒，彈牙又有口感。其他還有杞子人參花膠鴿吞素翅、窩燒麒麟鮑魚人參雞飯和花旗參燉四寶，以食養生。