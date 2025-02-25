陳奕迅認輸難追學友千場巡唱紀錄　唔係冇人睇係因為...

「歌神」張學友宣布本月24日海口站是其第1,000場巡唱，創下有史以來首位巡唱場次突破千場的華語歌手，而被視為學友接班人的陳奕迅（Eason），被網民翻Po他曾在巡唱上表示難跟學友鬥多巡唱場次的短片。

Eason在台上被歌迷問到可會跟學友爭巡唱場次最多之位？他笑住謂：「我唔係呢啲，我呢個人好懶，我偶像（張學友）嗰個紀錄，佢第一次已經147場，佢好似喺17個月裏面做咗147場，好勁呀，學友嗰個《光年》（世界巡唱）都200幾場，其實我點追啫，所以係太遠啦，係追唔到，所以就做好自己。」

統計Eason的大型巡唱場次，由2007年，假香港舉行的《Moving On Stage世界巡迴演唱會開始至今，大型巡唱會累積場次達393場，而3月14日起將再由澳洲站出發，唱至4月17日的英國站，共有10場，即至英國站為止，暫時總累積共有403場，雖然的確跟學友尚大段距離，但成績絕不失禮。

另外，完成1月26日的佛山站巡唱後，有近個半月大假的Eason飛往日本二世古陪太太徐濠縈滑雪，近日有不少滑雪愛好者在滑雪場遇見Eason，更有機會影合照；亦有網民在網上分享於日本機場拍得Eason和梁朝偉的同框照片。