艾力寶雲遇扮特朗普整蠱專家挑釁　威脅扭斷對方條頸

美國男星艾力寶雲（Alec Baldwin）於紐約寓所外，被扮成美國總統特朗普（Donald Trump）的整蠱專家Jason Scoop拍片騷擾，當時艾力正從座駕拿行李落車準備回家，Jason上前提起艾力2021年拍攝西部片《Rust》時意外槍殺女攝影師Halyna Hutchins的事件：「艾力我係你最鍾意嘅總統，艾力，我會畀個特赦你，因為我想做你朋友。我會特赦你謀殺嗰個女人，只要你鍚我隻戒指。鍚我隻戒指，鍚我隻戒指，艾力。」Jason一直纏住艾力，又扮見到Halyna的鬼魂：「佢天上望住我，微笑住好開心咁講：『多謝你同殺死我嘅人當面對質。』」

艾力本來不理會對方，但終於按捺不住，上前面對面問Jason：「好好好，等我問你個問題。我想你依家望住我，望住我。你係咪搵人拍緊我？我啲細路住喺呢間大廈入面。」Jason繼續嬉皮笑臉：「我哋好鍾意小朋友，我哋為小朋友做好多嘢。」艾力拍了拍Jason的膊頭，恐嚇他說：「如果唔係有鏡頭喺度，我會扭X斷你條頸，打X爆你條頸，你知架嘛係咪？」Jason退開表示：「艾力寶雲，認真紳士。」艾力則罵Jason最好快點離開。