專業評級出爐　歐遊必住新5星酒店

對全世界高級酒店、餐廳以及Spa設施等進行評級的福布斯旅遊指南（Forbes Travel Guide），早前揭曉其2025年五星大獎（Star Awards）名單，最新名單涵蓋90個國家的2,100多項物業，一共有336間酒店獲得最高殊榮的五星大獎，今年歐洲地區表現亮眼，當中法國康城有百年歷史的老字號酒店，早前經過大幅翻新後，首度登頂獲得五星殊榮。而意大利及西班牙同樣新增了五星大獎酒店，各有睇頭！

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法國：百年古蹟 名人之選

坐落於法國Riviera十字大道海濱的Carlton Cannes, a Regent Hotel，早於1913年開業，由於鄰近康城影展的舉辦場地，順理成章吸引不少影視名人下榻，加上希治閣經典電影《捉賊記》在此取景，令這間享有俯瞰十字大道景觀、被喻為當地酒店優雅典範的老字號一直以來甚具名氣，並已被列為歷史古蹟。酒店於2023年完成歷時約2年半、動員750名工匠的翻新工程，由備受推崇的法國室內設計師Tristan Auer設計，保留了獨特的穹頂設計和美好時代（指19世紀末至第一次世界大戰爆發時期）的經典裝潢。合共有332間客房和套房，採用簡約現代的設計風格，配上白色、米色為主的清新色調，其中最大套房Katara Suite面積達352平方米，擁有兩間裝飾華麗的臥室及浴室，房內兩個巨大露台可欣賞地中海和康城海灣的壯麗景色。餐飲方面，酒店內設有2間主打地中海料理的餐廳，分別為Riviera和Rüya，還有酒吧、茶廊和Carlton Beach Club提供各種滋味。另有面積約900平方米的LE C Club水療中心，包含健身室、游泳池等休閒設施，可體驗美容、按摩等服務，享受休閒時光。房價每晚€388起（約HK$3,143）。

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西班牙：府邸變身 星級滋味

另一間首獲五星大獎的酒店，是位於西班牙首都馬德里卡斯特利亞納大道（Paseo de la Castellana）的Rosewood Villa Magna。酒店建築原本是一幢富麗堂皇的豪宅，後來成為西班牙伯爵的府邸，於1972年改裝成豪華酒店Hotel Villa Magna，之後被酒店集團接手，經大規模翻修後在2021年以Rosewood Villa Magna之名重新開業。酒店設有154間房間，當中包括49間套房和4間特色套房，以融合了Hotel Villa Magna標誌性美感與現代西班牙別墅感覺的風格打造，當中最大的特色套房Royal Anglada House面積達260平方米，設有2間各配有起居室和用餐室的臥室，並有寬敞露台。酒店共有4個餐飲場所，當中的招牌餐廳 Amós 的主廚是米芝蓮星級主廚Jesús Sánchez，嚴選來自海陸空的新鮮食材，炮製正宗西班牙料理。其他設施包括令人放鬆的Sense, A Rosewood Spa，內設土耳其浴室，並提供豐富多樣的療程。還有24小時健身室，康體設施完善。房價每晚€770起（約HK$6,237）。

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意大利：風光旖旎 頂級水療

位於意大利托斯卡尼（Tuscany）的奢華度假村Castelfalfi，同樣是初次獲得五星大獎。這所坐落於佔地2,700英畝的度假村早前曾進行了大規模翻新工程，並於2023年重開，合共有146間客房，包括20間套房、4間特色套房及7間別墅，面積為22至505平方米不等，當中31間位於由煙草倉庫改造的建築La Tabaccaia，大多數的房間都享有壯麗的山谷景色。另一翻新亮點是與泰國頂級康體靜修中心RAKxa Integrative Wellness合作，推出面積達1,500平方米的全新水療中心，設有室內外恒溫泳池、桑拿等，並提供3種泰式水療技術和護理。餐飲方面也有多種選擇，包括供應早晚餐的Olivina、主打意大利披薩的Il Rosmarino、高級餐廳La Rocca、輕酌兩杯的Bar Ecrù & Lounge 及輕食為主的Giglio Blu。加上度假村坐擁161英畝的葡萄園和橄欖園，品嘗美酒佳餚之餘更有機會直擊葡萄酒、橄欖油和蜂蜜等的收成過程。另設有2座高爾夫球場，還有多達40多種休閒體驗，如行山、烹飪等，享受多重玩樂！房價每晚€455起（約HK$3,692）。