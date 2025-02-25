鹿晗關曉彤傳3日後官宣分手　湊夠拍拖2700日好來好去

頂流男神鹿晗和內地女星關曉彤被傳8年情變，當事人之一的鹿昤近日被拍到深夜與鄧超等人聚會喝酒，連走兩場飲到天光，被指情緒不好，更疑似在哭，鄧超與好友在身邊加以安慰，期間鹿晗疑酒後對友人指手劃腳，鄧超及時把鹿晗攬上肩安慰，鹿晗離開時步履搖晃走上車，看出喝了不少。

至於關曉彤隔天就被拍到正在片場忙着開工，跟鹿晗買醉成對比。有網民推測關曉彤和鹿昤2人的官宣分手日為「2．28」，原因是有細心的網民指他們是2017年10月8日官宣拍拖，若2025年2月28日分手，剛好是整整2700日，又計算埋男方27歲官宣戀愛，而女方也在27歲分手。

不過，鹿晗工作室發出告黑聲明，表示：「近期，我們監測到部分網絡用戶針對鹿晗先生持續捏造和發布虛假信息、造謠傳謠、惡意中傷以及詆毀侮辱，刻意抹黑的意圖明顯企圖誤導公眾，引發不知情的網絡用戶對鹿晗先生進行諸多不正當的評價，粉絲群體亦遭受相當程度的輿論壓迫，嚴重侵害了鹿晗先生的名譽權等民事權益,對此，我們正告企圖濫用關注者信賴、破壞網絡平台秩序的侵權主體，我們將持續通過法律程序，堅決維護藝人的合法權益。鹿晗先生已經為自己的不當行為承擔了作為公眾人物應該承擔的責任，我們相信法律也會讓造謠者、傳謠者以及惡意中傷者承擔他們應該承擔的責任。」

另外，網上統計出2人的關聯公司資料，表示鹿晗關曉彤名下企業數量、投資賽道存在顯著差異。鹿晗目前關聯12家企業，大部分為個人獨資影視文化類工作室，均擔任投資人股東職務，其中7家為存續狀態，5家已注銷。而關曉彤當前關聯3家公司，僅一家重慶天禾藝仁影視文化傳媒有限公司存續，關曉彤持股達80%，其父親關少曾擔任監事職務，目前，沒有公開信息顯示鹿晗和關曉彤之間存在直接的商業合作或關聯企業。