小薯茄吳冰胞妹被爆偷食已婚健身教練　正印公開捉姦全過程

網上頻道小薯茄成員吳冰（阿冰）胞妹吳泳今日（25日）被指偷食人夫，正印FaFa大爆捉姦全過程，而事件的男主角William是一位網紅健身教練，與小薯茄成員亦有合作拍片，去年11月他結婚時，小薯茄成員都有去觀禮，關係密切。FaFa貼出多吳泳與William的對話截圖，更有凌晨勇闖辦公室的捉姦片段，片中有一名半裸女士躺左地上，辦公室一地都是衣服，隨後疑是FaFa老公從閣樓走下來，閣樓上就有一名女子衣衫不整，疑似是吳泳。

FaFa更以文字表示：「我老公偷食小薯茄泳泳」、「上PT唔洗着褲」等，又指：「我心目中嘅好男人，我理上（想）老公，作為榜樣嘅老公，陪佢行過好多路既人，日日SUPPORT佢嘅人。同小薯茄呀冰個妹搞野，今次第3次畀我捉姦，衫都無着」，控訴老公出軌。事後她親訴目睹老公偷食時的感受：「親眼見到我真係崩潰，全身震晒就快要暈」，又表明「壞咗嘅人」、「再也不見」、「其實我真係唔再適合佢」等，與老公斬纜。

對此小薯茄發表聲明，表示：「本公司與旗下所有成員同樣透過報導才得悉事情，亦立即與該健身教練終止個別成員的贊助合作，就事件為公眾帶來困擾和影響，我們感到抱歉和遺憾」，又指對事件並不知情亦不認同，，對於坊間誣蔑參與或涉及任何違法行為更屬無稽，將保留一切法律追究權利，另由於事件不牽涉其成員，以及涉及他人私隱，將不會對事件作任何回應，但亦衷心懇求大家能給予有關人士適當的處理空間，也不希望事情繼續佔用公共資源。