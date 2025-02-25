江嘉敏離巢無綫亮相HOY TV　不抗拒向唱歌和舞台劇方面發展

藝人江嘉敏（Kaman）近日宣布離巢，離開效力9年的無綫。回復自由身的她首個活動就是與HOY TV節目《健康關注組》台前幕後包括敖嘉年、吳雲甫、麥詩敏等到旺角社區會堂派發福袋給老友記。首次拿住HOY TV咪牌接受訪問的Kaman覺得相奇妙，將來有機會也很想和HOY TV合作，任何類型節目也樂於嘗試。

講起離開效力9年的無綫，Kaman也忍不住哽咽說：「坦白講真係有啲唔捨得，最唔捨得梗係一班同事啦，當啲散水餅運到我屋企，我一打開...我係真係有落淚嘅。」離巢消息公布後，有不少工作向她招手，最初也以為會是拍劇、節目的邀請，但反而最多是唱歌：「問我有冇興趣唱歌，梗係有興趣啦，其實咩類型嘅工作都想嘗試，例如做司儀啦，唱歌曲我都試過嘅，演唱會都叫開過，但我都唔抗拒有更多唱歌嘅機會，仲有舞台劇我都想試吓，因為從來未試過嘛。」

原本出席活動的歐倩怡因身體不適就由敖嘉年頂上，與老友記打成一片的他說：「每次佢哋見到我哋都好開心嘅。」吳雲甫立即插口說：「佢真係好識氹班老友記，個婆婆認到佢，佢竟然叫人妹妹喎，個婆婆不知幾開心。」