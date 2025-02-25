東冲有料到：《變形金剛》當神拜

這樣的Amazing事情相信只有泰國才會發生！

話說曼谷唐人街有一個叫Talad Noi的地方，該處以售賣汽車二手零件而廣為人知。數年前當地市政府為了打造一個Landmark，跟商家商量決定打造數個《變形金剛》銅像放在特點位置，出發點是《變》的機械人角色均是由汽車變身而成，正好呼應了當地的特色。當時製造了兩個銅像散布於不同角落，不過最近有報道指出，靠近唐人街的其中一個銅像竟然被當作神像，有「信徒」除了以花串掛在其劍上外，更想出以汽油作祭品來供奉，並且幾乎每日都有信徒前來。

如此奇怪的舉動原來是源自銅像對面的酒吧和咖啡店……話說該他們原本生意淡薄，無計可施下竟然想到向銅像祈求，結果生意出奇地好轉過來，更不可思議係據聞某店經理原本承諾要還神卻沒有實行，結果病倒收場兼生意轉差，最後履行了情況才得以改善！究竟這是商店的宣傳伎倆抑或真有其事實在不得而知，不過如此奇聞一傳十、十傳百下，每天吸引了不少人前來供奉兼拍片。

對於如此怪事，當地政府及佛教組織並沒有任何反對行動。我前往採訪當日，同行友人向銅像祈求自家的吉祥物產品能大賣，為隆重其事，有戴上該款吉祥物面具的跳舞女郎到場助興外，亦有工作人員穿上吉祥物服裝登場，場面熱鬧。

雖然友人的生意是否因此好轉還是未知知數，但這個參拜舉動卻讓他們被當地報紙採訪報道，這不禁令人覺得Amazing Thailand！

胡慧沖