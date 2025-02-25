周嘉洛不介意被批扮周星馳　陳瀅認收視非控制範圍

藝人周嘉洛、朱敏瀚、陳瀅、JW（王灝兒）、李芷晴及何泳芍等今日齊集旺角，為劇集《痞子無間道》宣傳，眾人大玩遊戲，並向現場觀眾派發紀念品，之後乘坐觀光巴士前往尖沙咀，沿途跟街上市民揮手。

周嘉洛跟朱敏瀚一同受訪，談到劇集收視回落，醒目的嘉洛即轉移視線説：「個口碑？個口碑好好呀！」他指有留意網民對劇集評論，當中有不少正面評價，相比第一輯有過之而無不及。朱仔就指有粉絲表示喜歡儲齊幾集才收看：「依家觀眾時間未必就到坐定喺電視機前等，習慣咗睇重播一次過睇。」因此或許對收視有影響。

談到公司放出整蠱片段，找來現時兼職的士司機的林浩文扮Fans，扮認錯嘉洛為朱仔，並批評嘉洛經常扮周星馳，二人大讚有諗頭並有宣傳效果，對於不時被網民指扮周星馳的嘉洛，表示劇情發展下去會見到另一面，同意很多觀眾仍會將喜劇跟周星馳掛勾，才會出現這類評語，至於是否扮對方就交由觀眾評價，亦不介意被指演技似對方：「每個人都應該有自己諗法。（介意被認錯係朱仔？）更加唔介意！」朱仔則搞笑指自己介意，笑指林浩文要驗眼，又指自己認識鏡頭後的嘉洛，認為對方有自己個性，知道對方並非在扮周星馳：「好多喜劇達到某一個一水準，大家就會聯想到周星馳，因為佢真係行得太前，好多我哋做緊嘅元素，佢當年已經搵到，所以我哋覺得係一個讚美。」談到他劇中扮喜愛男生更搽唇膏，他笑指很喜歡，更公開呼籲各大化妝品牌可找他代言。

至於之前多次缺席宣傳的JW，解釋因剛巧有工作在身，笑言搵錢也很重要：「唔知點解拍《痞子》1、2嘅時候都咁啱要攞期做嘢，所以《痞子》係旺我，好多唔同騷要做。」她高興表示劇集播出後，在街上碰到不少觀眾向她表示有追看，更大讚她的角色夠搞笑，對於有有觀眾指她聲沙吵耳，她笑指是天生，已盡量㩒低聲浪，身旁陳瀅即笑指JW是不用戴咪也能清晰收音：「呢個係歌手嘅特質！反而我成日畀人話收唔到，要大聲啲。」談到她角色似乎不及其他角色亮眼，她解釋或因角色性格沒主見只顧跟風所致，劇透與JW角色稍後也會變身壞女孩，絕對令觀眾耳目一新。談到收視不似預期，她表示大家拍攝時已盡力做到最好，收視並非她們能控制，會落力做好宣傳。