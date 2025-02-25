羅霖自爆曾被抽水借醉扯腰　呼籲勇敢說不：唔使講禮貌！

前亞姐冠軍羅霖、「仁美清叙」主席程瑤、應屆亞姐冠軍陳美濤及一眾亞姐師姐妹等晚上（25日）出席「仁美清叙春茗暨就職晚宴」，藝人林曉峰及劉曉彤亦有到場支持。

身兼「永遠永譽主席」的羅霖，自「仁美清叙」於91年成立以來已堅持做了30年，坦言「開頭容易做落去就難」，因不時要「抌心口」碌人情咭，她說：「好多謝一班善長人翁同成員團結，若然單憑自己力量一定做唔成，雖然依家冇咗亞視呢個平台，但都舉行亞洲小姐選舉，令有志入行嘅女仔有個好台階。」提到網傳「仁美清叙」理事曾在活動上被攬腰抽水？她坦言知道事件，指新成員出席活動時或會不懂如何拒絕，覺得拒絕或給人不禮貌感覺，但她覺得大家必需學懂保護自己：「成員出席活動會着性感晚裝，有時被異性攬腰同搭膊頭。」她笑指跟程瑤已練成「縮骨功」，又自爆自己也曾遇過被抽水：「我試過有個人飲醉扯住我條腰，我即刻推佢，呢啲情況根本唔使講禮貌。」談到她的感情生活，她承認現有追求者，不過自己仍未揀定，現時先努力工作，笑言今年目標是要認識一位護花使者。

程瑤表示今屆已是第3度連任主席一職，笑言愈做愈開心，不過亦坦言吃力，幸近年有不少新成員加入為她分擔，大讚大家也很團結：「雖然舊年市道麻麻，但大家好努力搵贊助商同籌錢，好感恩。（今年大計？）會有籌款活動、獎學金助學計劃，幫助本地學生，亦會有慈善步行同捐血日。」

至於陳美濤就表示今次是當選後首度出席公開活動，自爆決賽當晚因要穿比堅尼，故整天沒有吃東西，結果完成比賽當晚即連吃3隻乳鴿，回家後再吃多2個快餐，加上農曆年吃下不少美食，現已比決賽時增了8磅：「依家開始減，5月要代表香港去海南參加總決賽。」她亦透露近來為將於下月舉行的亞姐大灣區決賽，幫手招募和擔任面試評審：「都有介紹咗3、4位朋友參加，佢哋事前問過AI，話叫佢哋可以搵陳美濤查詢，哈哈！」雖然朋友已入圍，但強調自己沒有「大細超」鬆手。她表示今年內地的參賽女生很優秀，笑指幸好並非參加今年賽事，否則三甲無望。問到對5月總決賽信心？她坦言以輕鬆心情參加，能獲細獎已很滿足。