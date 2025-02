AK音樂上有大計劃　大賣關子：係每個歌手都想實現嘅事

男團MIRROR副隊長江𤒹生(Anson Kong ,AK)今日現身沙田出席高達電影首映,AK表示自小喜愛動漫卡通,會跟細佬一起砌模型及上顏色,長大後就買合金現成模型,表示收藏品種類包羅萬有,屋企已放不下,與友人合資租倉存放,希望假以時日可以舉行私人模型動漫展覽,公諸同好,問是否以同愛好儲模型的古天樂為目標?AK笑說:「唔得,佢嗰啲係道具,我嗰啲係玩具咋!」但他拒絕透露買玩具花了多少金錢,因為怕被媽媽及公司鬧。覺得從動漫角色的座右銘領會到堅持不要放棄的道理,希望自己都做得到。

AK主演的舞台劇《SUCK樂園》將於五月公映,現正在睇劇本尚未開始排練,近日就忙於出歌,今年首支單曲《Love Is On The Way》將於明天(26日)上架,今年會以情歌為主題,包括愛情和親情,會陸續推出情歌。以往一年出三至四首歌,今年會是歷年最多產至少四首以上。問可會向隊友Ian邀歌?AK表示會向不同人收Demo,又表示好想唱動漫歌,希望有這個機會緣分。

AK又透露今年音樂上將會有一個大project:「係每個歌手都想實現嘅事,(出專輯?)等有多啲好消息才公布,係準備緊嘅!」提到隊友Ian 、Jer 、Stanley和Tiger組成的小隊宣布4月開騷,問何時到他與Lokman、Alton及Frankie的小隊開騷?AK說:「公司嘅行動唔難預測,依家先全心全意支持小隊,有好消息就會公布。」