AK音樂上有大計劃　大賣關子：係每個歌手都想實現嘅事

男團MIRROR副隊長江𤒹生（Anson Kong ，AK）今日現身沙田出席高達電影首映，AK表示自小喜愛動漫卡通，會跟細佬一起砌模型及上顏色，長大後就買合金現成模型，表示收藏品種類包羅萬有，屋企已放不下，與友人合資租倉存放，希望假以時日可以舉行私人模型動漫展覽，公諸同好，問是否以同愛好儲模型的古天樂為目標？AK笑說：「唔得，佢嗰啲係道具，我嗰啲係玩具咋！」但他拒絕透露買玩具花了多少金錢，因為怕被媽媽及公司鬧。覺得從動漫角色的座右銘領會到堅持不要放棄的道理，希望自己都做得到。

AK主演的舞台劇《SUCK樂園》將於五月公映，現正在睇劇本尚未開始排練，近日就忙於出歌，今年首支單曲《Love Is On The Way》將於明天（26日）上架，今年會以情歌為主題，包括愛情和親情，會陸續推出情歌。以往一年出三至四首歌，今年會是歷年最多產至少四首以上。問可會向隊友Ian邀歌？AK表示會向不同人收Demo，又表示好想唱動漫歌，希望有這個機會緣分。

AK又透露今年音樂上將會有一個大project：「係每個歌手都想實現嘅事，（出專輯？）等有多啲好消息才公布，係準備緊嘅！」提到隊友Ian 、Jer 、Stanley和Tiger組成的小隊宣布4月開騷，問何時到他與Lokman、Alton及Frankie的小隊開騷？AK說：「公司嘅行動唔難預測，依家先全心全意支持小隊，有好消息就會公布。」