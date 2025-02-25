自娛斷正　下場更Happy

身心寂寞冇人陪，匿埋一邊自娛，絕對可以理解，只係怕被人撞破好事，到時都唔知點應對？查實自娛斷正唔一定係壞事，分分鐘好似四仔入面嘅主角們，因禍得福，慾望得到大滿足！

外冷內淫

高冷女上司一向做事嚴謹，搞到壓力山大，於是收埋巨型私家Cue，間唔中匿喺廁所自娛，殊不知被男下屬撞破，你估邊一方大鑊啲？講緊嘅係四仔作品《Seductions #2》嘅劇情，影片由Deeper出品，Kayden Kross執導，當中嘅高冷女上司分別由Freya Parker、Ashley Alexander、Jade Valentine同Sarah Illustrates飾演，見到呢班尤物喺自己眼前自娛，平時鵪鶉到極嘅男下屬，一下子變得色膽包天，主動請纓話可以出手相助，女上司喺半推半就嘅情況下，獲得久違嘅快感。男下屬嘅行為會唔會遭到秋後算帳？抑或從此飛黃騰達？想知結局就自己睇喇。

寂寞人妻

鄰家人妻性感又豪放，成日對你進行言語挑逗，甚至喺窗邊自娛任你𥄫，唔搵機會教訓吓對方又點得呢？由6AM Studios炮製嘅《The MILF #4》，搵嚟Ava Rose、Diana Doll、Victoria Valentino同Ava Devine呢4位人氣熟女脫星孭飛，故事講述佢哋因性生活得唔到滿足，早就對型男鄰居有歪念，成日做出各種挑逗行為，而男鄰居亦非正人君子，結果雙方一拍即合，帶來連場汁液橫飛嘅肉搏戲，特別要留意Ava Rose嘅口技演出，值得再三回味。

欲罷不能

自娛過程就嚟去到高潮位，突然畀人見到，一般人都會即刻停手，但喺四仔作品《Instant Chemistry》入面，一眾索女非但冇停手，仲要喺四目交投下，繼續追求肉體上嘅快感，真係匪夷所思。影片由Sex on Sight製作，Mike Quasar執導，搵嚟3位人氣癡女Sophia Locke、Blake Blossom同Liv Revamped主演，分別喺片中化身侍應、售貨員同文員，佢哋有一個共通點，就係異常鹹濕，而為咗滿足一觸即發嘅慾火，竟然喺工作場所偷偷自娛，就算畀人撞破都唔肯停，甚至會邀請對方打番場友誼波。

碟評

以自娛被撞破為劇情嘅四仔，相信大家睇過唔少，而今次介紹嘅3套作品，可以話係各有特色，其中《Seductions #2》最啱平時被女上司欺壓而又無處發洩嘅男下屬，《The MILF #4》則大玩熟女誘惑，但筆者最鍾意《Instant Chemistry》，事關片中嘅癡女實在太惹火！