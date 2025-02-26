趙麗穎觸發「劇」鬥　萬人圍觀贏頭彩

內地劇界下月將爆發「85花大戰」，盛傳楊冪、趙麗穎及唐嫣均有新劇推出，形成3名頂流花旦正面對決的局面！當中趙麗穎是雙視后，她在新劇飾演有多重人格的角色，挑戰度高，業界一致睇好她勝出。日前她在街頭開工就吸引大批群眾圍觀，擠得拍攝現場水洩不通，足證人氣之盛！

最近有消息指趙麗穎的懸疑劇《在人間》、楊冪的年代劇《生萬物》與唐嫣的古偶劇《念無雙》同樣安排於3月播映，由於她們同是「85花旦」，今次播映期撞成一團，勢必引發一場激戰！誰勝誰負引起熱議，當中以趙麗穎被看高一線，先後在金鷹獎與飛天獎獲得視后殊榮的她，一連3部作品《幸福到萬家》、《風吹半夏》及《與鳳行》都大獲好評，而她今次於《在》劇飾演有多重人格的角色，絕對考驗演技，劇中與男主角尹昉的吻戲更是令人期待萬分。業界一致認為她是3位花旦中實力最強的一位，睇好她再創佳績。

氣勢強勁的趙麗穎，近日現身福州煙台拍攝新劇《造城者》，粉絲重重包圍取景的街頭，她未受影響繼續投入演戲，又親切地與圍觀者互動，毫無明星架子。其日常動態也成為熱話，有網民看到她紮麻花辮穿深藍披肩的造型，大讚仙氣十足，另有粉絲分享片場花絮，指她笑起來美得像精靈一樣，相當誇張。

劉學義扭轉風評

另一邊廂，楊冪的《生萬物》有指會搶先於3月初推出，但她去年孭飛的兩部劇《狐妖小紅娘月紅篇》與《哈爾濱一九四四》接連失利，電影《沒有一頓火鍋解決不了的事》更是票房仆直宣告撤檔，令她淪為「最失望演員」。楊冪未被打沉，在《生》劇飾演家道中落的千金小姐，淪為落難村姑，被評為轉型演技大翻身，而日前舉辦試映會亦贏得讚賞，她有望憑此劇挽回人氣。

至於憑王家衛劇集《繁花》爆紅的唐嫣，新劇《念無雙》號稱是其出道22年首部仙俠劇，不過拍攝期間頻傳負面新聞，除了被彈劇中造型不濟外，又彈她與男主角劉學義年齡差距大，外形完全不合襯，故一直不被看好，後來《繁花》大熱造就唐嫣翻紅，劉學義亦憑古裝劇《花間令》人氣急升，外界才重新投放信心，寄望這對CP擦出火花。不過，《念》劇安排於3月底才播映，未知會否考慮改期提早出街，免得失頭威！

劉詩詩失威 轉戰哈爾濱

內地花旦劉詩詩主演的劇集《掌心》早前開播，但反應一般，不敵新進小生鄧為的《仙台有樹》，成績更可能比楊冪的《狐妖小紅娘月紅篇》還要差，扛劇能力受質疑。為了挽救收視，詩詩與其他主演早前積極宣傳，跟粉絲互動時，詩詩被女粉絲的土味情話搞到臉紅耳熱，面露尷尬神色。

詩詩近日則在哈爾濱為主演的年代懸疑劇《醉夢》開工，跟李沁有不少對手戲。劇中演記者的詩詩，穿上藍色羽絨外套配白頸巾，造型平實，拿起攝影機時入型入格，網民讚她十足「從劇本走出來的記者」。至於李沁的造型則充滿女人味，等埋位期間，見二人相當好傾，拍攝氣氛融洽。