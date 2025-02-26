【是日通勝】

農曆正月廿九

乙巳年 戊寅月 丙寅日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、下午3時至5時、晚上9時至11時

宜：交易、安葬、開倉

忌：祭祀、移徙、作灶

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：17、32、34

幸運顏色：紅色

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：領悟力強，謀事多作分析，表現會更理想。

金牛座：單身者有條件吸引桃花，宜好好裝扮一番。

雙子座：心境平靜，多做有意義的事，運氣會提升。

巨蟹座：找個浪漫場合向意中人表白，易有好結果。

獅子座：遇到麻煩忌慌失失，保持淡定可找出對策。

處女座：工作中找到樂趣，可暫忘一切不愉快的事。

天秤座：事業運稍遜，即使付出努力也可能食白果。

天蠍座：好人緣可帶旺財運，得了着數別待薄老友。

人馬座：工作有進展，辛勞有回報，可作長遠規劃。

山羊座：別把不快的事放在心，也毋須跟人作比較。

水瓶座：愛情上遭遇挫折，不知所措，是時候反省。

雙魚座：小財不出，大財不入！太孤寒會破壞財運。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）羊 財運升

（跌）猴 健康差

鼠：感情運差，不懂珍惜你的人毋須留戀。

牛：便宜莫貪，易在理財上做出錯誤決定。

虎：愛情與事業運皆下跌，內心忐忑不安。

兔：應變力強，處理大小問題均胸有成竹。

龍：工作上出現變動，必須做好心理準備。

蛇：心態懶散，面對職場競爭，力有不逮。

馬：感情關係出現裂縫，再不處理有麻煩。

羊：財運上升，投資策略大可以進取一點。

猴：是日沖煞，健康欠佳，易有小病小痛。

雞：投資忌輕舉妄動，必須做好風險評估。

狗：別因私忘公，完成正經事，玩得更盡興。

豬：小心駛得萬年船，做事切忌粗心大意。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

蛇年財運

玄學每二十年便轉一次地運，共有九運，循環不息；隨着地運轉變，飛星的力量亦受影響。由2024年至2043年為下元九運，此二十年之中，九紫星為九星之中力量最強的財星，所以要好好善用九紫飛星的流年方位。

2025乙巳蛇年，九紫星飛臨正東，九紫星本身代表一切喜慶事宜，即使並非急於嫁娶或生兒育女，加以催旺亦百利而無一害。加上現已踏進九運，九紫星也是最得令的飛星，大利貴人及財運，若能催旺，自然相得益彰，凡事喜上加喜。

九紫屬火，而木又生火，最適宜用土種植物來催旺，例如放一盆多果實的植物、泥種大葉盆景，便可達致木火通明之吉象，而擺放帶紫紅色的蘭花亦是理想之選。另外，也可在今年的正東一帶多放紫、紅、綠等色來催旺，例如紅色盆栽、揮春或地氈等等，亦可長期開着一盞紅燈，皆有助提升喜氣。

至於金元寶或聚寶盆等旺財的吉祥物品，同樣適合放在流年九紫星的方位，有助加強財星力量。要注意的是，九紫星方位不宜堆放雜物，以免阻礙旺氣流動，也不利出現水種植物和藍色、黑色及灰色等物品，恐防將火氣減弱，有損其力量。