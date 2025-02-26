姜濤Anson Lo齊敗陣！羅天宇孖陳曉華拍片　View數贏開巷

無綫「女神收割機」羅天宇於社交平台的短片功能上載有關其雞蛋仔店的短片，觀看次數高逾4,000萬。而他與陳曉華合拍的短片亦有逾2,000萬觀看量，力壓兩大頂流姜濤及Anson Lo，分分鐘成為「最強View數王」。

羅天宇近年表現活躍，除了劇接劇外，又忙於發展雞蛋仔生意。去年7月，他於社交網上載了經營店舖時的工作短片，短短9日就累積了300萬個Like。而未夠一年，該片便累積達4,700萬觀看次數，相當犀利。另外，他與陳曉華合作拍攝題為「男友為女友影相總是醜」的短片，錄得2,700萬觀看次數，同樣不能小覷。反觀MIRROR兩大人氣王姜濤、Anson Lo，連帶一向「高收視」的張敬軒、Tyson Yoshi和雲浩影等，他們於該短片功能的最高觀看次數約為200萬，差距相當大。

帶挈雞蛋仔生意暴漲

羅天宇昨日接受訪問時，被問到比人氣王更高「View數」，他謙說：「唔好咁講，大家拍片嘅性質都唔同，所以唔可以作比較，同埋我都好欣賞佢哋，都有追蹤佢哋社交平台。」又指發展社交媒體是無心插柳，有關雞蛋仔店的短片大受歡迎亦是意料之外，他謂：「拍咗10幾條片，初時只係諗住宣傳舖頭，但個數好好，其實連其他內地及外地社交平台，觀看次數係過億。」羅天宇直言獲取可觀的「View數」令其雞蛋仔生意額大增，但他無意全職做KOL，依然專心發展演藝事業。

而孖羅天宇拍片成為「View數女王」的陳曉華表示，當初拍片是為了宣傳劇集《巾幗梟雄之懸崖》：「我哋喺劇中係『CP』，所以想多啲互動，全靠天宇嘅Idea，拍嗰啲都好有情侶間嘅真實感，拍嗰時亦好開心，我知到依家仲有好多人畀like同Comment嘅。」問可期待跟天宇拍廣告賺外快？她直言期待繼續合作。