陳詩欣佗B得來不易　多次失敗搵唔到原因跌入谷底

前無綫小花陳詩欣與老公Joshua經過3年努力，日前於情人節公布造人成功的喜訊，她昨日（25日）再於社交網PO片，分享這3年的「旅程」。她配文分享備孕的點滴，寫道：「這是一趟經歷了三年的旅程，從2021年結婚後，都採取順其自然，嘗試了一年後，開始認真用排卵紙去嘗試，但都係失敗，驗孕棒似乎永遠都係一條線，在2023年，我們兩個基本上已經做了所有檢查，依然都係搵唔到原因，我哋決定尋求醫學上的幫助，換來嘅都是一次失敗，這次的失敗令到我們已經喺谷底，基本上沒有重來的勇氣，我們一起改變心態一起針灸、一起做運動，多謝陳生這一年容許我放任地去旅行，2024年尾，我覺得自己已經有心理準備重來這一切，而今次我們最珍貴的禮物終於來了，這一切真的得來不易，我們好珍惜亦都非常期待你的到來。」

老公Joshua於貼文下留言：「辛苦你了老婆！」好友蔡穎恩表示：「我很明白」，蔡嘉欣則大讚：「勇敢的爸爸媽媽」、廖子妤亦有送上祝福：「寶寶在充滿愛和祝福下來到這個世界，會很幸福的，恭喜你們。」

此外，詩欣亦分享了自己失敗難過時，好姊妹蔡嘉欣向她安慰的留言Cap圖，詩欣表示：「當第一次失敗時，我難過到形容唔到，蔡嘉欣就send咗成頁紙比我，佢真係好好，喊到我抽搐。」