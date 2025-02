趙紫諾畫作於羅浮宮展覽　超強起跑線10歲已開鋼琴演奏會

無綫歌唱節目《聲夢傳奇2》的學員可謂臥虎藏龍,傳因合約問題遭無綫雪藏的冠軍的任暟晴(Jasmine)正攻讀中大法律系外,亞軍黃洛妍(Janees)是小提琴家,而季軍趙紫諾(Sabrina)亦才華洋溢,在參賽時被封為「音樂神童」的她,除了音樂造詣高外,畫畫亦是她強項,其畫作更於法國羅浮宮展出。

Sabrina的繪畫作品《Harmony Suite of Dream》,成功入選聯合國教科文組織、倫敦藝術大學、羅馬美術學院和威尼斯美術學院等聯合策展的《WE ARE THE WORLD》國際兒童傑出作品集,1月18號作品已在法國羅浮宮卡魯塞爾廳內的藝術展區特別展出。

Sabrina幼稚園就讀於香港新加坡國際學校,小學就讀於哈羅香港國際學校,Year 6 開始就讀香港德瑞國際學校至今,能操多種語言,包括英語、普通話、德語、法語、粵語。4歲開始學習鋼琴,9歲考獲演奏級,10歲已開個人演奏會。另外,去年初,Sabrina在《紐約時報》 (The New York Times)以一篇名為「Tears of GAZA」(加沙的淚) 的作品,獲得2024《紐約時報》全球寫作大賽- 「One Pager Challenge」亞軍,相當巴閉。