吳謹言老公洪堯、王星加盟《無限3》成話題　同王浩信鬥戲

內地演技真人騷節目《演員請就位》第3季正在火熱播映中，節目找來吳鎮宇、惠英紅及章子怡等做導師，對學員狠狠批評成熱話。而另一演技節目《無限超越班》第3季日前亦已正式錄影，導師方面除了過往的導演爾冬陞、王晶和曾志偉繼續坐鎮外，內地藝人劉濤日前亦已現身於錄影現場。

此外，學員方面，演員有藝人洪欣的老公張丹峰、陳志朋、劉兩欣、哈妮克孜等，而話題熱度比較高的有吳謹言老公洪堯、王星和香港視帝王浩信。內地男星王星之前於泰國被擄至緬甸詐騙園區，及後經女友公開事件而獲救，王星於園區被迫剃光頭，返回內地後，他表示獲不少商務及合作接洽，更有機會拍洗頭水廣告，不過現時王星的頭髮仍是很短，而他前往錄影時，女友一直從旁照顧，相當周到。而之前頂流女星吳謹言被指已順利產女，更已坐完月準備下月開劇，不過她的老公洪堯就先到節目組報到投入錄製，急急搵奶粉錢。

至於視帝王浩信亦被拍得加入節目中，之前簽約內地經理公司的他，坦言會做多些綜藝節目，浩信現身時打扮帥氣，不過本身已是視帝級的他，參加真人騷節目可以理解，但現時當學員參加此類PK賽節目，網民都指他是戲壓其他演員。