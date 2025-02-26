奧斯卡投票結束　投票人士爆心水選　影后大熱狄美摩亞奪標現暗湧？

還有不足1星期《第97屆奧斯卡金像獎》就會舉行，而各個獎項的投票早前已結束，隨着《演員工會獎》 舉行完畢，演員獎項的走勢亦已「明朗化」，而近日就有5位「匿名」的《奧斯卡》「選民」接受傳媒訪問大爆投票內容。

傳媒表示根據「選民」投票結果，以獲6項提名的《阿諾拉》（Anora）與獲8項提名的《教宗選戰》（Conclave）在「最佳電影」所獲的票數相當多。其中有「選民」指今年入圍的電影質素好，除了《艾美利亞變奏曲》（Emilia Pérez），「選民」認為該片是入圍之中最差的一部。同樣，亦有「選民」批評爭獎的《粗獷派建築師》（The Brutalist）片長3小時35分鐘過長，並自爆要花5日時間才看畢整部電影。「最佳導演」方面，《阿》美國導演Sean Baker後來居上，與《粗》導演Brady Corbet成為奪標的最大熱門。

影帝方面，以目前走勢以《粗》的艾哲倫保迪（Adrien Brody）奪獎的呼聲最高，有投票給他的「選民」表示：「艾哲倫係一個非常有才華嘅演員！」至於憑《搖滾詩人：未知的傳奇》（A Complete Unknown）爭影帝的添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）雖然日前爆冷奪《演員工會獎》影帝，但仍不被「選民」看好並表示：「佢好後生，仲有時間（爭獎）。」此外，亦有兩位「選民」自爆誤以為《教宗選戰》提名最佳男主角的賴夫費恩斯（Ralph Fiennes）之前攞過奧斯卡而今次沒有投票給他。其實當年憑《舒特拉的名單》（Schindler’s List）提名最佳男配角的賴夫被《亡命天涯》（The Fugitive）的湯美李鍾斯（Tommy Lee Jones）擊敗。

至於影后方面，原本美國女星狄美摩亞（Demi Moore）由頭帶到尾於頒獎季上橫掃獎項被視為頂頭大熱門，但近期轉風向突然殺出《阿》的Mikey Madison，她早前在「英國奧斯卡」《英國影視藝術文化學院電影頒獎禮》（BAFTA）擊敗狄美捧走影后，即被「選民」視為《奧斯卡》影后黑馬。有「選民」更批評狄美主演的《完美物質》（The Substance）：「我鄙視《完》，太噁心，太過火，我亦唔認為狄美嘅演出有乜特別之處。」不過雖然不少「選民」對《完》表示示滿，但仍然投了狄美一票，其中有「選民」說：「佢演員生涯有卓越成就，佢值得（獲奧斯卡）呢一刻！」

以下是5位《奧斯卡》「選民」主要獎項投票結果：

最佳電影：

《粗獷派建築師》（獲1票）

《Nickel Boys》（獲1票）

《搖滾詩人：未知的傳奇》（獲1票）

《阿諾拉》（獲1票）

《沙丘瀚戰：第二章》（獲1票）

最佳男主角：

艾哲倫保迪（《粗獷派建築師》）（獲3票）

賴夫費恩斯 （《教宗選戰》》(獲1票)

Colman Domingo（《Sing Sing》）(獲1票)

最佳女主角：

狄美摩亞（《完美物質》）（獲2票）

Fernanda Torres（《我生如是繼續》）（獲2票）

Mikey Madison（《阿諾拉》）（獲1票）

最佳男配角：

Kieran Culkin（《深痛導賞團》）（獲3票）

Jeremy Strong（《飛黃騰達》）（獲1票）

愛德華諾頓（《搖滾詩人：未知的傳奇》）（獲1票）

最佳女配角：

Monica Barbaro（《搖滾詩人：未知的傳奇》）（獲2票）

Isabella Rossellini （《教宗選戰》》(獲2票)

Felicity Jones（《粗獷派建築師》）（獲1票）