Lolly Talk大學project都要一齊參與　Tania煮甜品個個讚

女團Lolly Talk成員Tania另一個身份是學生，今年是她在理大酒店管理系最後一年，日前她負責甜品project，邀請了兩位隊員Sinnie和阿蛋與其他同學一起試食。Tania表示早前與同學一起忙着準備食材，感覺是一個好好的體驗，笑言：「依家總算係入得廚房。」Tania表示：「佢哋個個都話我緊張過平時出show，但係過程係好開心，同埋做完廚師了解多咗廚師嘅辛苦，準備時間好長，只係會品嘗到一小啖嘅成果，就好似藝人所講嘅台上1分鐘，台下10年功，每個崗位都希望畀人見到最好嘅一面。」她感謝老師和同學體諒她的工作時間作遷就，希望工作和學業平衡，能夠順利畢業。

有份試食的Sinnie就表示：「之前拍節目Tania煮唔熟個甜品，所以本身都有啲驚食完肚痛，今次佢終於唔係地獄廚神...多謝佢啲同學關照。」Sinnie講笑從未見過Tania咁緊張：「佢係咁望出嚟睇我哋食到邊，講解甜品時緊張到係咁捽手仔，睇嚟佢都係適合表演多啲。不過見佢咁認真準備，feel到佢幾鍾意煮嘢食，希望有一次真係可以食到佢煮嘅全餐！」阿蛋就表示：「好榮幸可以食到美女大廚Tania嘅甜品 ，雖然佢主要負責擺盤，不過第一次見佢咁緊張介紹 個樣好得意 。」