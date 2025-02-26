【簡潔生活學】百變環保紙花瓶

喜歡大自然，可以行山或逛公園，便能欣賞到花草樹木，個性較「宅」，也可以在家種盆栽或插鮮花。早陣子有朋友說，家居翻新後，想為家居增添生氣，但種植零經驗，又怕昆蟲飛，左思右想，好像插花比較適合。

不過，買花前她為了揀花樽，竟然有「選擇困難症」，不知道揀大的還是小的、玻璃或是陶瓷，怕買錯了放着不用便會很浪費。

只需將紙花瓶打開並捲起，用扣固定便可，首先會變成一個球形花瓶，想換其他形狀，只要用手翻一翻，就會變成山形，再翻一翻便成圓柱形，再翻又可以變成花盆形狀。而決定形狀後，只需要將附帶的玻璃瓶插入中間位置，便可以放上鮮花。

據了解，製作公司的工匠是花了多年時間，經多次設計修改後而製成的，所以紙質方面是非常堅韌，而「可摺疊紙花瓶」主要利用「蜂巢紙技術」，除了堅固外，不用時可以收起，非常慳位，不像平常用的玻璃瓶或陶瓷花樽，要找空間存放，當然也不怕會打爛。

由於造型獨特，即使不放鮮花也可以當作是藝術品擺放，實在是一物多用。

紙花瓶有大小兩種呎吋，放置在臥室或窗戶位置，小尺寸比較適合，但想把它放在客廳展示，當然要揀大尺寸。顏色選擇有5種：淡紫色、粉紅色、米色、綠色和橙色。

如此多選擇，恐怕朋友的「選擇困難症」又會發作了！

作者為MCM專業收納服務公司創辦人Kitty Wong及其團隊

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